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Роман Бессмертный
Роман Бессмертный
Украинский политик

Блог | Северное направление! Данные разведки: Путин готовится к войне в Европе

Северное направление! Данные разведки: Путин готовится к войне в Европе

Поки світ прикутий до переговорів між рф і Україною, путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами рф нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання. Це підтверджують розвідки різних європейських країн та супутникові знімки. Путін готується до ударів з суші, моря і повітря. Основні цілі: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. Ворог планує захопити острів Готланд - ворота Балтики, через які здійснюється контроль за усіма судами. Це не одна операція, а численні і добре інтелектуально розроблені плани. 

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Як готується рф? Чому саме так планує вдарити путін? Яку можна очікувати реакцію скажімо від Угорщини і Словаччини? Чи готовий до цього альянс НАТО? Які висновки зроблені світом після нападу рф на Україну? Про все це пише Mail online на основі данних розвідок. 

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