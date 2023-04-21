Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль всього за 3 місяці змінив свою позицію, оголосивши про намір постачати зброю Силам Оборони нашої країни. Так, з обмовками, але оцініть красоту гри.

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Наприкінці січня 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг прилетів в Південну Корею, закликавши господарів посилити допомогу Україні. Очільники Республіки Корея співчутливо посилалися на місцеве законодавство, яке забороняє постачання летальної зброї країнам у стані війни.

У лютому американська розвідка підслухала розмову двох високопоставлених чиновників нацбезпеки Південної Кореї щодо запиту США на боєприпаси. Один із них запропонував обійти заборону, продавши їх Польщі. Таємне стало явним.

Наприкінці квітня Юн Сук Йоль зустрічатиметься з Джо Байденом. Напередодні візиту він заявив, що "за певних обставин країна може вийти за рамки гуманітарної чи фінансової допомоги Україні". "Певні обставини" - це ситуація, з якою міжнародна спільнота не може миритися, - широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни. Іншими словами, йдеться про злочини, які рашисти творять мало не щодня.

РК найпростіше доправити до України… російську зброю.

В 90-х РФ як правонаступниця СРСР мала великі кредитні борги перед РК, і для їх погашення кремль віддав 70 БМП-3, 33 БТР-80А, 80 Т-80У.

Південна Корея створила сучасний танк К-2 "Чорна пантера" вважається одним з кращих у світі. Також чудові параметри у винищувача KF-21. Та освоєння цих "девайсів" українськими фахівцями - питання часу.

РК може постачати ЗСУ боєприпаси НАТівського зразка.

Дозволю собі припустити, що виникнення "певних обставин" залежить від результатів перемовин президентів.

Це яскрава ілюстрація відомої фрази, яку чуємо від українського командування: "Ні" - для нас означає, що все буде. Але треба трішки ще попрацювати з партнерами.

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