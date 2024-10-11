Сенкевич поддержал своего коллегу Филатова, который заявил о давлении правоохранителей

Мэр Николаева Александр Сенкевич высказался в поддержку своего коллеги мэра Днепра Бориса Филатова, который заявил, что подвергается давлению со стороны правоохранителей.

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Об этом он написал в своем Telegram.

Александр Сенкевич заявил, что не может быть в стороне от ситуации, которая сложилась в отношении его коллеги. Ведь Днепр почти ежедневно под российскими атаками, линия фронта становится ближе, обнаруживают "ждунов". А городской совет, несмотря на потерю НДФЛ, продолжает помощь армии и поддерживает город в надлежащем состоянии.

"Пост Бориса Филатова – это уже, как говорится, накипело. Я мог бы промолчать и пройти мимо, но это не в моих принципах. Скажу одно – сейчас не время для политических игр и попыток подавить местное самоуправление. Мы работаем и должным образом выполняем свою работу, несмотря на все вызовы, стоящие перед нами. Любое внешнее давление может плохо отразиться на жизнедеятельности городов и горожан.Работали и работаем ради людей", – прокомментировал Сенкевич.

Напомним, глава Днепра Борис Филатов считает, что последние несколько недель против городского совета продолжается "беспрецедентная кампания по уничтожению местного самоуправления". В частности, по его словам, речь идет об уголовных делах и дискредитации местных политиков.