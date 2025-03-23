"Я очень хорошо знаю его": Трамп заявил, что только он может остановить Путина

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление об отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что хорошо знает главу Кремля и считает, что он способен остановить его.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в интервью основателю OutKick Клею Тревису на борту Air Force One. Он добавил, что во время его первой президентской каденции Россия не совершала никаких вторжений.

"Итак, я его очень хорошо знаю. Удивительно, что мы не попали в серьезные стычки из-за обмана "Россия, Россия, Россия"", – отметил республиканец.

Журналист напомнил, что Путин не напал на Украину, когда Трамп сидел в кресле президента США впервые. На это он ответил: "Он ни во что не вторгся, когда я был президентом". Затем добавил, что российские военные действия в Грузии и Крыму происходили при президентах Джордже Буше и президенте Бараке Обаме соответственно, тогда как вторжение в Украину, конечно, произошло, когда президент Джо Байден был на должности.

Он также заявил, что, по его мнению, никто в мире кроме него не может остановить российского диктатора.

"Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто остановит [Путина], кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить", – отметил он.

По словам Трампа, он вел "рациональные дискуссии" с Путиным и стремится к прекращению кровопролития и убийства людей. По его словам, Украина и Россия теряют "2500 маленьких детей в неделю".

В то же время сам Путин в течение 26 лет своей политической карьеры удачно льстил к президентам США и манипулировал ими. Первые подобные попытки влияния начались, когда он был никому не известным чиновником.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!