'Сейчас их пять': Зеленский рассказал, над какими документами работает Украина

Украинская сторона ежедневно работает над несколькими документами, в частности 5 ключевыми наработками по гарантиям безопасности. Некоторые соглашения почти готовы к подписанию, а окончательное решение будет зависеть от формата встречи.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в рамках подготовки к переговорам ежедневно происходят изменения в документах, которые готовят группы украинских и американских переговорщиков. В частности, обсуждаются нюансы гарантий безопасности, в которые входят рамочные соглашения между Украиной, США и европейскими партнерами.

"Прежде всего, мы работаем ежедневно над несколькими документами, их сейчас пять. Мы хотим проговорить несколько нюансов по гарантиям безопасности. Я считаю, что в принципе это соглашение – а у нас есть несколько соглашений о гарантии безопасности, между нами с Соединенными Штатами, есть рамочные вещи между нами с Соединенными Штатами и европейскими коллегами", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что соглашение по безопасности почти готово, поэтому его подписание будет зависеть от формата предстоящей встречи.

Глава государства пояснил, что существует 20-пунктный план, который предусматривает участие четырех сторон: Украины, США, России и Европы. Однако без согласования с Россией и европейскими партнерами подписание документа невозможно. Однако двусторонние соглашения с США могут обсуждаться отдельно.

Зеленский добавил, что в некоторых вопросах "можно ставить точку", однако большинство документов еще требуют уточнений и обсуждения на уровне лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вопросы Донбасса, Запорожской АЭС и численности армии обсуждаются с американской стороной. По его словам, Украина пока не получила официальной реакции от России на план из 20 пунктов.

Также глава государства отметил, что украинская и американская команды уже подготовили первые версии нескольких документов к предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Переговоры на уровне лидеров охватят вопросы гарантий безопасности, экономического соглашения и другие темы, по которым существуют разногласия.

