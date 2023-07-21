Сегодня 'Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО' и есть Украина, – Порошенко

Четыре года назад 21 июля 2019 прошли парламентские выборы. "Европейская Солидарность" в соответствии с законом и политической традицией отчиталась перед избирателями о своей работе за четыре года парламентской каденции. Лидер "ЕС" Петр Порошенко отметил, что за это время стало ясно, что "Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО" – это не узкопартийный лозунг, а национальная идея украинцев.

Видео дня

Об этом Порошенко сказал на брифинге "Европейской солидарности".

"Армия. Язык. Вера. ЕС и НАТО" – равна "Украина", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что после полномасштабного вторжения России жизнь украинцев разделилась на "до 24 февраля 2022 года" и "после".

"До 24 февраля нашими функциями был контроль власти и презентация собственного видения развития нашего государства. Но и тогда мы были единственной политической силой, которая боролась, чтобы все высвобождаемые средства из Ковидного фонда, из дорожного и других фондов были направлены перед войной на ВСУ", – напомнил Порошенко.

"Еще в октябре-ноябре 2021 года мы презентовали 50-миллиардный законопроект, который предусматривал доукомплектацию боевых бригад, создание стратегических резервов, проверку и заминирование Чонгару, закупку новой техники. Это могло бы остановить Путина. Очень высокая цена заплачена за это", – сказал он.

"24 февраля 2022 года я пожал руку Зеленскому и подчеркнул, что сейчас он не мой оппонент, а я не лидер оппозиции в классическом понимании этого слова. Мы должны объединиться и победить Путина. И наша фракция полностью двигается в этом направлении", – сказал Порошенко.

"Наш первый приоритет сейчас – Армия. Каждая копейка, включая 33 миллиона, которые хотели украсть на позорных сериалах, должны быть переданы армии. Наша команда и мой Фонд поставили в армию тысячу квадрокоптеров, более сотни "Посейдонов", потому что государство тратит средства на сериалы. Мы поставляем сейчас 40 "Фоденов", которые за полторы минуты разгружают и загружают либо контейнер с артиллерийскими боеприпасами, либо подбитую технику. И многое, многое другое", – подчеркнул Порошенко.

"Мы будем инициировать законопроекты, чтобы передавать армии средства с непрофильных государственных расходов, включая 2 миллиарда на "единый марафон". На дроны, на системы разминирования, на системы противовоздушной обороны и на средства радиоэлектронной борьбы, которых так не хватает на фронте. На бронетехнику", – говорит он.

"В Верховной Раде мы инициируем проекты законов, которые поддерживают волонтерство и благотворительность, восстанавливают справедливость, в том числе и в отношении бизнеса, защищают инвестиционный климат, малый и средний бизнес. Мы не допустим свертывания реформ, которые приблизили Украину к Европейскому Союзу во времена нашей каденции. В частности, децентрализации, которая была признана самой успешной реформой, и сейчас пытаются ее разрушить", – заметил Порошенко.

"Мы не будем молчать, когда пытаются разрушить систему Прозорро и реформу государственных закупок, систему корпоративного управления, когда все государственные корпорации раньше были прибыльными, перечисляя деньги в бюджет, а сейчас стали банкротами", – констатировал Порошенко.

Он также подчеркнул, что нужно как можно быстрее принять законы, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС и для членства в НАТО.

"Я очень надеюсь, что мы сейчас это сделаем, потому что это поддерживает украинский народ. И уже на Вашингтонском саммите НАТО в следующем году мы получим приглашение в этот единственный блок, позволяющий сохранить, защитить Украину и мир в мире", – убежден пятый президент.

"Нас в Верховной Раде немного – 27 бойцов, но четыре года каденции подтвердили – мы парламентский спецназ. Наша сила – командность, где один за всех и все за одного. Где все работают в рамках общей стратегии. Я горжусь тем, что стою во главе этой фантастической, профессиональной, патриотической команды. Мы сконцентрированы на решении проблем, которые позволят реализовать стремление украинского народа", – резюмировал Порошенко.