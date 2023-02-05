Блог | Альфред Кох: Сдача территорий Украины: откуда растут уши таких слухов

Закончился триста сорок шестой день войны. Россияне постепенно наращиваются давление во всех горячих точках. И под Бахмутом, и под Угледаром и в районе Кременной.

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Судя по карте ISW сильнее всего они продвинулись от Кременной в направлении Лимана. Также продолжается обход Бахмута с севера и с юга. И только под Угледаром ситуация стабильна и ВСУ даже иногда контратакуют. На остальных (кроме этих трех) участках фронта пока относительно тихо и никаких изменений не происходит.

Вся публика активно обсуждает слух о том, что директор ЦРУ Бёрнс тайно ездил в Москву и будто бы предлагал Путину 20% территории Украины в обмен на мир. И в комментах к моим постам и в мессенджере многие мои (в основном - украинские) читатели пишут об этой очередной "зраде".

Вообще, в последнее время больше обычного обращаясь к украинской тематике, я заметил, что разоблачение заговоров и измен - это любимое занятие украинского обывателя. Его хлебом не корми, а дай посмаковать очередной информационный вброс про предательство того или иного лица, организации или целой страны.

Причём украинцы свято верят, что если, например, какая-то страна им не помогает или снижает уровень поддержки - то это измена и предательство. При этом они всегда упускают из вида на мой взгляд очевидное: нельзя предать того, кому не клялся в верности.

Но в украинской вселенной эта клятва на верность Украине априори уже дана по крайней мере всеми странами Запада и поэтому у украинцев эти страны делятся на две категории: на тех кто помогает (но мало!), и на тех кто Украину подло и коварно передал.

Характерно, что скорость перехода из одной группы в другую и обратно - просто феноменальная. И, например, Германия в украинском общественном сознании иногда по несколько раз на дню переходит туда-сюда.

В этом отношении Украина напоминает мне героя Ролана Быкова из фильма "Служили два товарища", который своего напарника (О.Янковский) то кроет матом, обвиняет в шпионаже и требует немедленно его расстрелять, то потом без паузы восхищается им, лезет обниматься и просит дать ему посмотреть "биноклю".

Нужно иметь реально адское терпение, чтобы стоически сносить все эти украинские выходки. Я понимаю, что вы сами привыкли к такому обращению друг с другом, но со стороны это смотрится дикостью. И западникам потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этой вашей самобытности.

Это тем более важно, что именно Украина настаивает на форсированом приеме ее в Европейское Сообщество. Поэтому примите дружеский совет: вот этот ваш "национальный орнамент" как-то приглушить. Ну, не привыкшие они к этим прыжкам и гримасам. Не могут они слышать сто раз на дню про предательство и зраду вперемешку со словами благодарности и восхищения. Не доросли они еще до вашей плотности бытия…

А что касается обсуждаемого теперь визита Бернса в Москву, то я откровенно говоря, не очень понимаю откуда ноги растут. Я понимаю, что природа многих слухов затейлива и абсурдна, и никакими аргументами из рационального мира их не развеять, но всему есть предел.

Посудите сами: есть факты. Первый: американцы официально опровергли факт визита Бернса в Москву. А они редко опровергают слухи. Второй: Москва подтвердила, что Бёрнс не приезжал в Москву и не делал никаких "мирных" предложений.

Такого рода заявление Москвы - вообще, по-моему, беспрецедентно. Ведь им было бы лучше, чтобы эти слухи продолжали функционировать, сеять зерна сомнений среди украинцев и порождать дальнейшие подозрения в отношении их союзников.

Третий факт: это наращивание поставок вооружений и изменение их качества. Если бы Белый дом хотел с этой войной закругляться, то он не стал бы поставлять Украине БМП, Абрамсы и все прочие ништяки и не нагибал бы немцев на Леопарды. И уж тем более не стал бы давать ВСУ дальнобойные ракеты, способные серьезно изменить ход войны.

Сами посудите: зачем Байдена это делать, если он хочет получить мир по той линии фронта, что есть сейчас? Будем честны перед собой: именно такой мир Путин уже давно всем предлагает. Ведь именно это он имеет в виду, когда говорит (устами Пескова и Лаврова) о мире "с учётом сложившихся реалий".

Таким образом те, кто распускает слухи об американской "зраде" не очень в курсе того, что с предложением мира в обмен на 20% украинской территории в Москву летать незачем. Достаточно снять трубку и сказать: "мы согласны". И в Москве сразу же начнут пить шампанское.

И если американцы вместо того, чтобы согласиться на такой мир (который уже давно предлагает Кремль), поставляют Украине все больше оружия, то, видимо, они не согласны с таким миром, а? Такая несложная мысль к вам в голову не приходила, наши пытливые разоблачители антиукраинских заговоров?

Короче: успокойтесь и не садитесь на измену. Никто не собирается вас бросать на произвол судьбы. Разве за этот год вы еще не поняли, что западные политики могут быть жуткими бюрократами, волынщиками, могут осторожничать и тянуть резину, но они никогда не будут настолько вероломны, что бы вам говорить о неизменной поддержке в освобождении Украины от оккупантов до границ 1991 года и о том, что никаких переговоров с Россией об Украине без Украины не будет, а самим, тем временем, вести тайные переговоры с Путиным о сдаче 20% вашей территории. Это не их стиль. Это стиль сами знаете кого…

Так что не переживайте, дело наше правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!