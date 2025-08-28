Санкции в Украине применяют с политической целью, – эксперт

Санкции, которые Украина и ее союзники вводят против России, все больше теряют доверие из-за низкой эффективности. Но эта неэффективность не случайна, потому что главная цель санкций – политическая, а экономический эффект всегда является вторичным. Об этом пишет экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

"Санкции – это в основном информационное оружие. Их применяют с политической целью для того, чтобы влиять на умы и сердца избирателей. В частности, во время войны они играют роль инструмента пропаганды и контрпропаганды. Если решить проблему, нанести реальный удар, обездвижить агрессора – это лишь вторая по приоритетности цель, то и достижение этой цели является второстепенным", - отметил он.

По его мнению, причина экономической неэффективности санкций заключается в том, что на самом деле они достигают ровно той цели, которую заложили создатели. Эффект является достаточным, многочисленные "потребители санкционных услуг" приобретают эмоциональную разрядку, а глубже вопросом не интересуются. Так же действуют США и ЕС. Вот почему де-факто Россия выдержала давление, продавая свои энергоресурсы и покупая компоненты для оружия через третьи страны.

В Украине с 2014 года санкции применяются массово, но доход от них в госбюджет остается мизерным. По данным Счетной палаты, значительная часть конфискованных активов не была передана в управление, что привело к потере миллиардов

По данным Минюста, на которые он ссылается, в пользу Украины конфисковано:

- 305 объектов недвижимости;

- корпоративные права/доли на предприятиях – 119;

- право на торговые марки и промышленные образцы, имущественные права на музыку, графические изображения, тексты телепередач;

- 2871 единицу движимого имущества;

- более 165 тыс. тонн железорудной продукции;

- 62 595,183 тонны калия (минеральных удобрений);

- 552 037,513 тонны бокситов;

- права требования по договорам на сумму 10 млрд грн;

- средства и ОВГЗ на сумму 3 млрд грн.

Зато по данным Минфина, в государственный бюджет от санкций поступило только:

- в 2023 году - 114 млн грн,

- в 2024 году - 830 млн грн,

- в 2025 году (по состоянию на 8 августа) – 5,8 млрд грн.

"Доходы государства от конфискации являются катастрофически низкими. Львиную долю упомянутых средств предоставили приватизация Aeroc и управление Ocean Plaza", - пишет Сергей Лямец.

По мнению автора, в будущем Украину ожидают все большие проблемы. Поспешное наложение санкций с политической целью привело к конфискации по юридически несовершенным процедурам. Это создало риски международных судебных исков.

"Много лет подряд Украина институционально готовилась к вступлению в ЕС. В рамках подготовки, Украина подписала десятки международных соглашений. Среди них – обязательства признавать решения международных судов и трибуналов. Вводя санкции во все больших масштабах, особенно против украинских граждан, чиновники СНБО опрометчиво проигнорировали этот факт. Могу оказаться неправым, но похоже, что за последние три года Украина выписала себе будущие иски на миллиарды долларов".