Экс-адвокат Трампа Джулиани госпитализирован в критическом состоянии: что известно

Скандальный экс-адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани госпитализирован. Он в критическом, но стабильном состоянии.

Об этом в ночь на понедельник, 4 мая (время по Киеву), сообщил его представитель Тед Гудман. На платформе X (Twitter) он призвал помолиться за больного политика.

"Мэр Джулиани – боец, который с непоколебимой силой преодолел все испытания в своей жизни, и он борется с такой же силой сейчас", – заявил спикер.

Гудман не уточнил, из-за каких именно проблем со здоровьем Джулиани попал в больницу.

Реакция Дональда Трампа

Американский президент написал на Truth Social, что Джулиани является "настоящим воином и лучшим мэром в истории Нью-Йорка".

"Какая трагедия, что с ним так плохо обращались левые радикально-безумные, демократы, все – и он был прав во всем! Они сфальсифицировали выборы, придумали сотни историй, сделали все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию, а теперь посмотрите на Руди. Так грустно!" – прокомментировал глава Белого дома госпитализацию политика.

Кто такой Руди Джулиани

81-летний представитель Республиканской партии является американским юристом и предпринимателем, который дважды избирался мэром Нью-Йорка (1994–2001). Он был личным адвокатом Дональда Трампа, а во время его первой президентской каденции получил должность советника по кибербезопасности. Что касается второго срока, то Трамп назначил своего друга в совещательный совет при Министерстве внутренней безопасности в прошлом июне.

В 2001 году журнал Time провозглашал Джулиани "человеком года". Руководство Нью-Йорком после терактов 11 сентября принесло ему прозвище "мэр Америки".

По данным СМИ, Джулиани якобы по указанию Трампа находился в Украине, ища доказательства причастности украинских политиков к попыткам вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Он является фигурантом уголовных расследований: прокуроры в Джорджии и Аризоне обвинили его в причастности к схемам подрыва выборов (Джулиани не признал себя виновным в обоих случаях). Кроме этого, двое членов избирательной комиссии из штата Джорджия добились от Джулиани 148 миллионов долларов компенсаций за клевету – ложные обвинения, которые он сделал после выборов 2020 года.

Известно, что в августе 2025-го Джулиани был госпитализирован после автомобильной аварии в Нью-Гемпшире с "травмами, не угрожавшими жизни", сообщала полиция.

В 2020 году бывший мэр Нью-Йорка провел четыре дня в больнице, борясь с коронавирусом.

