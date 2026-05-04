На Ближнем востоке кажется снова становится горячо - Трамп объявил об операции по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о начале операции "Свобода" (Project Freedom) по выводу иностранных судов из Ормузского пролива.

По его словам, многие страны, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в проливе.

Операция начнется в понедельник утром в понедельник по ближневосточному времени. К операции планируется привлечение сил US Navy, включая эсминцы класса Arleigh Burke и патрульную авиацию для сопровождения гражданских судов.

Основной формат действий это создание контролируемых коридоров безопасности для прохождения танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив.

Трамп подчеркнул, что речь идет о "гуманитарном жесте": на многих судах заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для экипажей.

По его словам, владельцы судов заявили, что не намерены возвращаться в пролив, пока навигация в этом районе не станет безопасной.

Трамп предупредил, что на любую попытку помешать проведению операции будет дан силовой ответ. В то же время он отметил, что его представители ведут "очень позитивные переговоры" с Ираном, которые "могут привести к положительным результатам для всех".

Ситуация в Ормузском проливе быстро переходит в фазу прямого силового давления. Под гуманитарной риторикой формируется новый режим контроля над ключевым энергетическим маршрутом.

Иран оказывается перед не простым выбором:

либо эскалация и тогда новая волна ударов по стране

или невмешательство и тогда это потеря влияния.

Даже без боевых действий рынок уже реагирует ростом цен и рисков ведь любой инцидент способен запустить цепную реакцию значительно шире региона.

Ближайшие часы и дни покажут, это ограниченная операция, или начало нового кризиса, или наоборот наконец это решение ситуации?

Уровень неопределенности остается высоким.

Давайте понаблюдаем чем все завершится