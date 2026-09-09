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Санкции против РФ и 100 млрд евро для Украины: Елена Кондратюк передала Роберте Мецоли предложения делегации ВР

Мария Шевчук
Новости политики
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Встреча с председателем Европарламента Робертой Метцолой
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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во главе делегации народных депутатов Украины встретилась с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк во время встречи с председателем Европарламента Робертой Мецолой

"Мы воспользовались этой встречей, чтобы откровенно поговорить с председателем Европарламента о конкретных и насущных потребностях Украины", – сообщила вице-спикер.

Елена Кондратюк во время встречи с председателем Европарламента Робертой Метцолой

В ходе встречи Елена Кондратюк передала Роберте Мецоли предложения парламентской делегации, которая посещает Брюссель в рамках Women Empowerment Programme – программы Европейского парламента по развитию женского политического лидерства для украинских депутаток.

Елена Кондратюк во время встречи с председателем Европарламента Робертой Мецолой

В частности:

1. Гарантировать не менее €100 млрд на поддержку Украины в бюджете ЕС на 2028–2034 годы.

"Европейская комиссия предложила предусмотреть для Украины отдельный резерв в размере до €100 млрд. Просим поддержать закрепление в окончательном бюджете ЕС €100 млрд в качестве гарантированного минимального объема финансирования Украины на 2028–2034 годы. Просим также поддержать выделение достаточных и долгосрочных ресурсов ЕС для укрепления противовоздушной обороны Украины", – подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.

2. Предоставить украинским депутатам статус наблюдателей в Европейском парламенте и открыть Представительство Верховной Рады при Европарламенте.

"Предлагаем рассмотреть возможность предоставления народным депутатам Украины статуса наблюдателей в Европейском парламенте как одного из практических шагов постепенной интеграции Украины в ЕС еще до получения полноправного членства. Также предлагаем открыть представительство Верховной Рады Украины при Европейском парламенте, которое обеспечит постоянное рабочее взаимодействие между двумя парламентами", – отметила вице-спикер.

3. Создать в Европейском парламенте специальный комитет по санкциям.

"Предлагаем создать специальный комитет, который сосредоточится на противодействии обходу санкций против России и унификации их применения в странах ЕС. Речь идет, с одной стороны, о закрытии лазеек, через которые Россия продолжает получать технологии и ресурсы для войны, а с другой – о согласовании санкционных списков, критериев и практики применения санкций в странах ЕС. В частности, важно унифицировать санкции в отношении лиц и организаций, причастных к депортации, принудительному перемещению, индоктринации и милитаризации украинских детей", – подчеркнула Елена Кондратюк.

4. Обеспечить стабильное финансирование Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Просим поддержать отдельное, гарантированное и многолетнее финансирование взноса ЕС в Специальный трибунал, чтобы его работа не зависела от ежегодных добровольных решений", – пояснила вице-спикер.

5. Провести в Европейском парламенте отдельные дебаты по вопросу об украинских детях.

"Просим инициировать обсуждение в Европейском парламенте с последующим принятием соответствующей резолюции о преступлениях индоктринации и милитаризации депортированных, незаконно перемещенных украинских детей и детей, проживающих на временно оккупированных территориях, опираясь на актуальные международные отчеты и задокументированные доказательства этих преступлений", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады также выразила искреннюю благодарность председателю Европарламента Роберте Мецоли за неизменную солидарность и поддержку Украины.

"Наши беседы всегда откровенны и конструктивны. Поддержка Украины должна перестать быть набором чрезвычайных решений и стать долгосрочной политикой Европейского Союза", – убеждена Елена Кондратюк.

В состав многопартийной делегации Верховной Рады Украины, находящейся с визитом в Европарламенте, также входят народные депутаты Мария Ионова, Алина Загоруйко, Оксана Дмитриева, Юлия Овчинникова, Галина Михайлюк, Татьяна Скрипка, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Юлия Сирко, Лариса Белозир, Елена Копанчук.

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Редакционная политика