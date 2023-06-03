Санду заявила о полной солидарности с Украиной

Европейское сообщество сегодня сильно и объединено, как никогда. В то же время, оно полностью солидарно с Украиной и будет поддерживать ее столько, сколько нужно.

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Об этом по результатам прошедшего в Молдове второго саммита Европейского политического сообщества сообщила в Twitter президент страны Мая Санду. Она назвала встречу политиков в таком формате исторической для Европы и Молдовы.

"Мы как никогда сильны как сообщество, как европейская семья и полностью солидарны с Украиной, сколько потребуется", – заверила Санду.

Напомним: 1 июня президент Украины Владимир Зеленский побывал в Молдове на саммите Европейского политического сообщества. В ходе ряда двусторонних встреч глава государства обсудил вопросы увеличения военной поддержки Украины, а также перспективы вступления нашей страны в НАТО.

Также глава государства поблагодарил Молдову за то, что в начале полномасштабного вторжения страна приютила многих украинских беженцев. По словам Зеленского, Молдова и Украина не только соседи, но и надежные партнеры. Президент отметил, что страны будут продолжать укреплять сотрудничество и вместе противодействовать вызовам России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Снаду заявила, что Молдова должна как можно быстрее стать частью Европейского Союза из-за угрозы со стороны России. Политика не надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы;

– также Санду считает, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова находится в безопасности только благодаря устойчивости украинского народа.

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