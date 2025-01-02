Отказались от доллара и перешли на евро: в стране-соседке Украины отвязали курс от валюты США

Молдова начала использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом молдавскую валюту отвязали от доллара США.

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Об этом сообщила президент страны Майя Санду. Она отметила: в настоящее время уже более 60% торговли в Молдове и 70% денежных переводов осуществляются именно в евро.

"Начиная с сегодняшнего дня (2 января. – Ред.) евро становится базовой валютой для обменного курса Молдовы. ... Этот шаг укрепляет наши экономические связи с ЕС, принося больше стабильности и предсказуемости всем молдаванам", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Национальном банке Молдовы ранее отметили: решение отражает ориентацию экономики Молдовы на рынок Европейского Союза. Который "играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны".

"Это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро. Что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты", – подчеркнули там.

Украина войдет в зону платежей в евро

В то же время, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы. Впрочем, в любом случае речь не идет о переходе Украины на евро – только о банковских платежах.

Вместе с тем, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, присоединение к SEPA повлияет на расценки за переводы в ЕС. Особенно для банков, не имеющих корреспондентских счетов в международных банках.

Кроме того, изменится скорость переводов – их станут проводить быстрее. По оптимистическому прогнозу, вместо 1-2 дней перечисление средств может занять несколько часов.

"Также скорость расчетов по контрактам станет достаточно привлекательным аргументом для европейских контрагентов. Деньги от украинских компаний будут поступать гораздо быстрее", – рассказала OBOZ.UA начальник отдела по работе с финансовыми институтами Глобус Банка Светлана Струтинская.

При этом она подчеркнула: важность присоединения Украины к SEPA состоит в том, что это еще одно "звено на пути унификации украинской банковской системы и стандартов ЕС". В чем, по ее словам, отчетливо прослеживается четкий вектор страны на вступление в ЕС.

Ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что вопрос присоединения к зоне европлатежей активно обсуждался во время его визита в Литву. При этом он не стал называть никаких прогнозируемых сроков вхождения Украины в SEPA.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, стоимость евро упала на 0,4%, до 1,0314 за доллар, что является самым низким уровнем с 2022 года. Среди причин – опасения, что экспортно ориентированные экономики ЕС пострадают от торговых пошлин США.

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