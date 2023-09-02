Посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал на ютубе интересные вещи относительно израильской фирменной осторожности в отношениях с арабами.

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Живущие в Израиле арабы — не просто равноправные граждане Израиля, но ещё и активные участники его политической жизни: у них в Кнессете две бурно себя проявляющие фракции.

Арабский язык является в Израиле одним из двух государственных наравне с ивритом и в отличие, например, от другого еврейского языка — идиша, а также от английского, который там знают все, не говоря уже о русском, на котором говорит четверть.

Первый израильский премьер-министр Бен-Гурион в своё время запретил под страхом смерти убивать невинных арабов или покушаться на их святыни.

(Знаю и то, как Израиль предупреждает мирное население соседних территорий о готовящихся атаках — ну а уж кто не отреагировал, виноват сам.)

И что это Израилю всё дало? Да ничего! Всё равно арабы нападают, всё равно устраивают войны и/или теракты. Умиротворение агрессора, национально-политическая (не говоря уже о религиозной!) толерантность никак арабов не умиротворили и не успокоили.

Ибо поводом для ненависти, войн и терроризма арабы сочли уже сам по себе факт существования еврейского государства, которое там даже не все признают.

Так вот, аналогично и россии для ненависти, агрессии и терроризма было достаточно уже самого факта существования независимой Украины. И никакое "хорошее поведение" Украину бы не спасло, а спасти и помочь здесь может только сила, только мощная армия — при активной поддержке партнёров и союзников.

Ну а просто "не давать повода" — стратегия шаткая, когда рядом находится ненавидящий враг, которому поводы и не нужны: он их придумает себе сам.

(Как не искал особых поводов, кстати, и гитлер: необходимо расширение жизненного пространства — и всё тут, этого "аргумента" ему было уже вполне достаточно.)

Сила Израиля — не в его толерантности, ошибочно принимаемой врагами за слабость, а в армии, основанной на патриотизме и всеобщем уважении. Плюс, конечно, на американской помощи, но она, как и Украине, начала предоставляться уже после того, как Израиль сам показал способность к выживанию, умение успешно бороться за свою страну.

Не зря посол Бродский говорил о том, что Украину и Израиль многое объединяет. А ещё — просил Украину не обижаться на то, что нет ЯВНОЙ военной помощи, тем самым намекая, что ВООБЩЕ-ТО помощь есть и о ней рано или поздно впоследствии узнают. При этом сам посол обижался на то, что Украина обижается.

Думаю по этому поводу: а может, мы просто подыгрываем? Они в целях безопасности не афишируют помощь, делая вид, что её нет, а мы благодарно им подыгрываем, делая вид что обижаемся?

Кстати, присутствовавший на встрече с послом известный украинский телепсихотерапевт (и возможный кандидат в президенты) посла прекрасно понимал, да и сам, похоже, был бы его неплохим коллегой, представляя, наоборот, в Израиле Украину (заодно и здесь бы не мешал).

Арестович, конечно, не "Рабинович", но этнический еврей тут и не нужен, а то будет, комплексуя, бояться идти на взаимопонимание — из опасения, что вдруг скажут, что это, мол, "свой" сдаёт Украину, — опасения беспочвенного, но порой деликатно существующего.

Итак: мордор напал бы на нас в любом случае; помощь Израиля Украине, судя по всему, реальна, но открыто не демонстрируется; Арестовича — надо бы в Тель-Авив (с перспективой Иерусалима), а в завершение — какую ещё историю вспомнил посол.

Когда в начале полномасштабной российской агрессии Израиль собирался предоставить свои посреднические услуги, премьер Бенет обсуждал это в Германии это с канцлером ФРГ Шольцем. Так вот, по этому поводу стали говорить: Ну, дожились, уже евреи договариваются с немцами о том, как помирить русских с украинцами.

Умный посол рассказал это, возможно, не просто так. А имея в виду, что ВРЕМЯ ВСЁ РАССТАВЛЯЕТ ПО МЕСТАМ.