Саммит мира

Очевидно, что история с саммитом мира пошла не в таком ключе, как ожидали его идеологи. Но есть одна очень важная цель, которую саммит достигает при любых условиях – аудит нашей международной поддержки.

Далее текст на языке оригинала.

Завдяки саміту ми можемо побачити реальну ситуацію по підтримці нас чи росії. І як ми бачимо хорошого для нас мало. Окупанти змогли втримати свою коаліцію "ображених". Захід же вчергове демонструє брак волі і чіткості в нашій підтримці. То ж не дивно, що багато країн починають падати в тему "все не так адназачна".

Загалом же саміт миру доводить, що переговори для нас не на часі. Бо такі переговори нам нічого хорошого не віщують.

Однак я думаю, ситуація зміниться до кінця року, якщо нам вдасться встояти і весь російський наступ при тисячах загиблих залишиться на рівні кількох сіл і містечок. Думаю це ще раз змусить всіх подумати про смисл цієї війни. Тому я більше роблю ставку на умовно грудневий саміт миру.