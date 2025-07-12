Саммит 'ЕС – Китай': сможет ли Пекин вместо Трампа урегулировать войну в Украине

24-25 июля состоится саммит в формате "ЕС-Китай", который будет посвящен 50-й годовщине дипломатических отношений между Евросоюзом и Китайской Народной Республикой (КНР), причем первый день встречи пройдет в Пекине, а второй – в провинции Аньхой. Запланированный еще в начале 2025 года, саммит изначально должен был бы уделить внимание решению проблем экономической напряженности и американских тарифов, о чем уже писало наше издание.

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Кроме того, одной из целей саммита для Китая будет отмена европейской пошлины на электромобили, ведь переговоры с Брюсселем по этому вопросу недавно находились на завершающей стадии. При этом, по предварительной информации, Европейский Союз будут представлять президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта, но пока нет подтвержденной информации, примет ли участие в саммите лидер Китая Си Цзиньпин.

Новые задачи для саммита "ЕС-Китай"

Но за время, минувшее с весны этого года, ситуация в мире стремительно менялась (военные столкновения между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война Израиля и Ирана), что не могло не отразиться на отношениях Европы и Китая. В последнее время двусторонние отношения переживают пик активности – европейский комиссар по торговле Марош Шефчович встретился с китайскими вице-премьером, министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился со своими европейскими коллегами, а глава МИД Ван И с 27 июня по 6 июля провел тур по Европе, во время которого, кроме встреч с национальными правительствами, провел переговоры с руководством Евросоюза, в частности, с Каей Каллас, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен – не очень желанный гость в Пекине

Стоит отметить, что официальный Пекин негласно считает президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "антикитайским политиком" в контексте ее жестких заявлений о сотрудничестве Китая и России, а именно о помощи Кремлю в ведении захватнической войны против Украины. Поэтому важным моментом здесь может стать 10 июля, когда в Европарламенте может рассматриваться вотум недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Стоит отметить, что вопрос недоверия поднимается по инициативе ряда правых депутатов Европарламента от Румынии и Венгрии, что может свидетельствовать о прямой политической ангажированности и "длинной руке Пекина" в этом вопросе.

Си Цзиньпин избегает прямых вопросов о помощи России в войне против Украины

Следовательно, весьма вероятным выглядит сценарий, при котором на саммите "ЕС-КНР" фактически будет обсуждаться вопрос, является ли Китай врагом для Европы. В контексте многовекторной экономической политики Пекина он явно не заинтересован в ухудшении отношений с Евросоюзом как с главным торговым партнером, но и не может отказаться от тесных контактов с Россией. Поэтому Китай в лице своего руководителя Си Цзиньпина будет избегать "некомфортных вопросов", пытаясь заменить участие своего лидера участием топ-чиновников. Очевидно, что "некомфортные вопросы" будут связаны с недавними заявлениями министра иностранных дел Ван И о том, что Китай "не может позволить, чтобы Россия проиграла войну в Украине".

Китай предложит посредничество по Украине в обмен на европейские торговые преференции

Поэтому можно прогнозировать, что на саммите Китай будет пытаться найти формат уменьшения негативной реакции Европы от сотрудничества Пекина с Россией и как-то нивелировать заявления Ван И, которые были сделаны неофициально и появились в гонконгском издании преимущественно как инсайдерская информация. Эти заявления можно считать сигналом для начала торгов и взаимных уступок для безопасности в Европе. Учитывая то, что вотум недоверия к Урсуле фон дер Ляйен имеет небольшие шансы на успех, то Европу на саммите будет представлять именно она, однако это не будет способствовать сближению позиций сторон. Фактически это удобная позиция для Пекина, чтобы обвинить в срыве сближения и улучшения отношений Урсулу фон дер Ляйен с ее "антикитайской позицией".

Таким образом, можно подытожить, что после неудач Дональда Трампа в переговорах по остановке войны в Украине Китай снова будет пытаться предложить свое посредничество в этом вопросе. В первую очередь, реальное участие Китая потребует от Европы значительных экономических уступок и преференций. При этом потенциальные китайские условия для остановки войны действительно не будут включать проигрышные пункты для России, однако по опыту 12-дневной войны Израиля и Ирана – в современных конфликтах обе стороны могут заявить о победе, ведь этот вопрос касается прежде всего подачи информации для внутренней аудитории. Поэтому в ситуации эскалации войны в Украине первоочередной задачей для мира должна быть ее остановка, после чего каждая сторона может заявить о своей победе.