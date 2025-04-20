Лидеры ЕС планируют визит в Китай: в планах совместное противодействие тарифной войне Трампа

Ухудшение отношений между европейскими странами и США на фоне мировой торговой войны, развязанной американским президентом Дональдом Трампом, вынуждает Европейский Союз искать новые пути партнерства и методы защиты своих экономических и политических интересов.

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Улучшение отношений с Китаем для давления на США может стать одним из таких методов, для чего лидеры ЕС уже планируют поездку в КНР для участия в очередном 50-м саммите ЕС – Китай, о чем сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Лидеры ЕС готовятся к визиту в Пекин: Си Цзиньпин пока отказывается посетить Европу

По предварительной информации, к визиту на 50-й саммит ЕС – Китай в Пекине, который может состояться в конце июля этого года, готовятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Там планируется встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Из-за нежелания самого Си ехать в Брюссель европейские лидеры согласились с тем, что они сами должны посетить столицу КНР для личной встречи с китайским лидером.

Как сообщают источники South China Morning Post, в руководстве ЕС объяснили, что такое решение было принято после безрезультатных попыток убедить китайскую сторону, что очередной саммит должен пройти в Брюсселе. Соответственно планы лидеров Европейского Союза во второй раз подряд отправиться на саммит в Китай указывают на серьезность намерений европейцев активизировать взаимодействие с Пекином на фоне фактического упадка отношений блока с Соединенными Штатами. Кроме того, точная дата визита еще не определена, также неизвестно, согласится ли Си встретиться с европейскими лидерами, поскольку китайская сторона настаивает, что они должны встречаться с премьером Государственного совета Ли Цяном, чей статус более соответствует статусу европейских гостей.

Европа активизирует экономическое сотрудничество с Китаем

Как известно, на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен уже разговаривала с премьер-министром Китая Ли Цяном, а после этого глава торгового ведомства ЕС Марош Шефчович пообщался с министром коммерции Китая Ван Веньтао. В частности, в результате контактов была достигнута договоренность "немедленно начать переговоры о ценовых обязательствах на электромобили, а также обсудить инвестиционное сотрудничество между КНР и ЕС в области автомобильной промышленности".

Кроме того, европейская и китайская стороны согласились следить за последствиями для торговли, вызванными масштабными тарифными войнами американского президента Трампа. Фактически можно констатировать, что в условиях серьезного экономического давления со стороны США Брюссель должен исправлять ухудшение отношений с Китаем, которые в последние годы опустились до нового минимума из-за связи Пекина с Кремлем и молчаливой поддержки российского вторжения в Украину.

В свете этого в опубликованном Еврокомиссией отчете о разговоре с Ли Цяном не упоминаются некоторые традиционные претензии Европы к Китаю, в частности нарушения прав человека, свобода слова, религиозные и этнические притеснения и т.д.

Ключевые страны Европы уже начали экономическое сближение с КНР для противодействия тарифным войнам

Следует отметить, что лидеры отдельных ключевых стран Европы уже активизировали свои контакты с Китаем на фоне торговой войны Трампа.

Так, 11 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Китай, во время которого планировал позиционировать Испанию как собеседника между Китаем и Евросоюзом и привлечь китайские инвестиции. В частности, после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином испанский премьер заявил, что выступает за более сбалансированные отношения между Европейским Союзом и Китаем, основывающиеся на переговорах по урегулированию разногласий и сотрудничеству в отраслях, представляющих общий интерес.

Кроме того, официальный визит в Китай планирует и президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин призвал Европейский Союз объединить усилия с Пекином, чтобы противостоять "одностороннему запугиванию", имея в виду масштабные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Европа должна лоббировать мир в Украине, а не только собственные экономические интересы

Таким образом, активизация противостояния США и Китая, инициированная администрацией Дональда Трампа, приводит к медленному дрейфу Европы к улучшению экономических и дипломатических связей с КНР. Но европейские лидеры в отношениях с Китаем снова упорно игнорируют украинскую тематику, ведь в противовес Белому дому ЕС и Пекин даже не пытаются предложить собственные мирные инициативы по окончанию войны в Украине.

Следовательно, саммит ЕС – Китай может стать эффективной платформой для мирного плана, альтернативного американскому. Именно этого, а не пустых разговоров о "поддержке до конца" требует от Европы Украина, ведь принудить Российскую Федерацию к миру можно только коллективно.

Если Европа начнет лоббировать через Пекин не только свои экономические интересы, но и необходимость прекращения огня в Украине, можно надеяться на положительный результат. Для этого Европа должна приложить все усилия, чтобы заинтересовать Китай в скорейшем влиянии и давлении на Россию для прекращения преступной войны против Украины.