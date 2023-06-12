Что делать с наибольшей угрозой существованию Цивилизации — населением россии? Именно от решения этого вопроса зависит будущее планеты.

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Для меня ответ очевиден: поскольку мордор неизлечим, всю его биомассу надо срочно сдать Китайской Народной Республике, в которой она потихоньку растворится и успешно переварится.

Других решений просто не видно. Бояться "китайского усиления российским населением" при этом не стоит: русские дегенераты никого не усилят, а только вовлекут в их теперь уже внутренние разборки, так что, пока хоть кто-то готов взять на себя переработку данного жуткого биоматериала, нужно отдать им весь этот человекоподобный мусор — вместе с его очерченным ареалом — без раздумий.

При этом Запад может ещё и поставить условия, при которых он согласится на передачу китайцам сего зловонного хлама в бессрочное пользование.

Первое — "союзное государство" Китая и мордора должно подписать всеобъемлющий мирный договор с НАТО.

Второе — данное образуемое новомонстрие не должно включать (ни в себя, ни в каждого из его членов) ни какую-либо часть Украины в границах 1991-го года, ни Беларусь, ни две особые территории, приобретающие специальный статус, — калининградскую область и Тайвань, каковые обе территории становятся самоуправляемыми внегосударственными автономными демилитаризованными (под защитой США) безналоговыми свободными экономическими зонами международного бизнеса.

Такой глобальный компромисс имел бы шансы на то, чтоб устроить всех: складывающийся биполярный мир получает юридическое закрепление, причём с сопутствующими взаимными гарантиями безопасности и превращением [потенциально] конфликтных территорий вокруг кёнигсберга и Тайбэя в суперхабы мирового уровня.

Главное же — пристраиваются в надёжные сильные руки 140 миллионов представителей биомусора, ещё и с минимизацией исходящей от него вони и локализацией соответствующего смрада в рамках территории китайско-мордорского "союзного государства".

Идея Северного Китая обретёт реальные очертания.