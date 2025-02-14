Самое большое предательство со времен раздела Польши: британский парламентарий раскритиковал принуждение Украины к территориальным уступкам. Видео

Принудив Украину к территориальным уступкам, Запад совершит наибольшее предательство со времен раздела Польши. И это, прежде всего, будет угрожать безопасности европейских стран.

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Такое заявление сделал британский политик Эд Дэйви в британском парламенте на фоне отказа США предоставить Украине гарантии безопасности. Он также упрекнул президента Дональда Трампа за его меркантильность.

Эд Дэйви напомнил так называемое западное предательство, когда во время и после Второй мировой войны США и Великобритания пошли на уступки СССР и отдали Польшу под советскую сферу влияния.

"Если Украина будет вынуждена отдать России собственную суверенную территорию, это будет крупнейшая измена европейского союзника после Польши в 1945 году. Но президент Трамп говорит, что Украина может стать Россией, и он хочет вернуть американские деньги. Я думаю, что мы все боимся, чем это может закончиться и какими будут опасные последствия для".

Своим эмоциональным выступлением Эд Дэйви призвал не допустить позорного соглашения, которое фактически отдаст победу Путину.

"Так может премьер-министр заверить эту палату, что он и другие европейские лидеры оказали достаточную поддержку президенту Зеленскому, чтобы ни Трамп, ни Путин не могли его заставить согласиться на соглашение, которое фактически передаст победу России?", - обратился Дэйви к главе британского правительства.

Премьер Британии Кир Родни Стармер заявил, что перед переговорами необходимо усилить Украину настолько, насколько это возможно, чтобы гарантировать Украине "самую сильную позицию" на переговорах. Он отметил, что обсудил с президентом Зеленским, что Европа может еще сделать для этого.

"Повторю свою позицию, которая заключается в том, что мы должны поставить Украину в сильнейшую позицию. Сейчас это так же важно, как это имело значение в начале этого конфликта. Максимально сильная позиция. И я обсуждал с зеленским, что мы можем еще сделать, что еще могут сделать наши союзники, чтобы поставить Украину на сильнейшую позицию", – заявил.

Напомним, спецпосланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог заявил, что в потенциальном "мирном соглашении" вероятно будут зафиксированы территориальные потери Украины. Однако, по его словам, это не означает, что этот факт будет признан, а на территориальный вопрос следует смотреть в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине. По его словам, Европа тоже должна быть вовлечена в переговоры, поскольку Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в будущей договоренности.

Еще более резкое заявление сделал бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп "фактически сдался" Путину еще перед началом потенциальных мирных переговоров, чем помог российскому диктатору одержать еще одну победу.

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