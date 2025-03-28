Радио Свобода, которое, кстати, пока ещё не закрыли, обнародовало статью весьма авторитетного американского журналиста Рейда Стэндиша (бывшего главного редактора Foreign Policy), где тот, ссылаясь на The Economist (и заодно на брюссельский Центр исследований россии, Европы и Азии), возобновляет тему китайских миротворцев Украине, напоминая, в частности, что и "ди-джей" Вэнс тоже является сторонником этой идеи, ведь Европа сама не справится.

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Американцы, таким образом, не просто этого не боятся, а даже готовы рассматривать китайское вмешательство как фактор прекращения войны и дальнейшего гарантирования мира, а при таких обстоятельствах с подобным вариантом вынуждены будут согласиться не только мордор - под китайским давлением, но и Украина - под влиянием США.

Так что бабушка Европа может таки получить китайский подарочек.