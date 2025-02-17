Рютте провел встречу с Келлогом в Брюсселе: говорили об Украине. Фото

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел в Брюсселе переговоры со спецпредставителем президента США по России и Украине Китом Келлогом. Главной темой их разговора стала война в Украине.

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Об этом Рютте сообщил на своем аккаунте в социальной сети X. Встреча прошла в понедельник, 17 февраля.

По словам генсека Североатлантического альянса, Келлог в Брюсселе проконсультировался с членами блока по совместной работе для обеспечения справедливого и длительного мира в Украине.

"Нам нужно многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы добиться прекращения войны и прочной безопасности для всех нас", – написал Рютте.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Келлог отметил, что никто не будет навязывать мирное соглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он заверил, что решение будет приниматься Украиной.

По словам Келлога, США выслушают "дискуссионные моменты" со всех сторон, и их задача – содействовать предоставлению Украине гарантий безопасности.

Кроме того, Келлог добавил, что его поездка в Украину на завершающем этапе планирования. Ранее Зеленский подтвердил визит Келлога в Украину, он должен состояться 20 февраля. Президент отметил, что хочет поехать с ним на передовую.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России 18 февраля прибудет в Польшу. Главной темой переговоров с президентом Анджеем Дудой станет ситуация вокруг Украины и возможные пути достижения мира.

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