Рютте объяснил, при каком условии НАТО будет сбивать российские самолеты

Если российские самолеты, нарушая границы НАТО, будут угрожать странам-членам Альянса, их могут сбивать. Если же такой угрозы не будет, воздушные суда просто сопроводят для их возвращения в международное воздушное пространство.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он дал комментарий американскому телеканалу Fox News после визита в Вашингтон в среду, 22 октября.

Журналисты отметили, что за последние шесть недель три российских самолета пролетели над воздушным пространством Эстонии, а беспилотники вторглись в Польшу. Обе страны являются членами Североатлантического альянса.

Комментируя это, генсек выразил уверенность в том, что ответ НАТО был правильным.

"НАТО отреагировало именно так, как и следовало. Мы к этому готовились и тренировались", – сказал политик.

Рютте дал понять, что в будущем, если самолеты России будут представлять непосредственную угрозу, военнослужащие Североатлантического альянса при необходимости смогут их сбивать. Если угроза не будет зафиксирована, истребители перехватят самолеты ВКС РФ и выведут за пределы воздушного пространства НАТО.

