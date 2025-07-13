Рютте едет в Вашингтон на фоне анонса 'важного заявления' Трампа по России: что происходит

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вскоре снова посетит Соединенные Штаты Америки. Он летит в Вашингтон на фоне анонса "важного заявления" американского президента Дональда Трампа по России.

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Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте НАТО. Отмечается, что глава Североатлантического Альянса встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне ориентировочно 14 или 15 июля.

Генсек НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон в понедельник, 14 июля, и вторник, 15 июля. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Гегсетом", – говорится в пресс-релизе НАТО.

Впрочем, в документе не уточнялась причина визита Рютте, но Трамп в недавнем интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО, и что он сделает "важное заявление" по Российской Федерации в понедельник, 14 июля.

Поиск источников финансирования для Украины: что известно

Хотя источник возможного нового финансирования для Украины пока не определен, официальные лица США говорят, что Трампу остались 3,85 млрд долл. еще с "эры Байдена". Эти средства, в частности, могут быть использованы для отправки военной техники в Украину, отмечает издание.

Кроме того, бывшие чиновники отмечают, что Трамп имеет полномочия конфисковать замороженные российские активы на сумму около 5 млрд долл. и направить эти средства в Украину. Однако ни Трамп, ни бывший президент США Джо Байден пока не использовали это право.

Российские активы: как используются сейчас

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долл. активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долл. (ERA) . Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечивают США и Европейский Союз в равных долях.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность конфискации 5 млрд долл. российских активов. Средства могут быть направлены на новое финансирование для Украины – о нем Трамп задумался впервые с января 2025 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что всего в 2025 году Украине передали более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных активов. Последний на момент написания материала транш по ERA поступил от ЕС 10 июля – в сумме 1 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на международной конференции по восстановлению Украины Ukraine recovery Conference 2025 в Риме 10 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, заявляя, что все российские активы, замороженные странами Запада, а не только полученные от них проценты, должны быть направлены на восстановление Украины. Кроме того, использование этого ресурса нужно значительно активизировать.

В мае Зеленский также поднимал тему финансирования ВСУ за замороженные средства РФ. "Надо быть уверенными в финансировании нашей армии и устойчивости Украины. Именно для этого надо использовать российские замороженные активы", – сказал тогда украинский президент.

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