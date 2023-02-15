Блог | Игаль Левин: Русские должны знать, что их громят украинцы, а не НАТО

Я знаю, что русские меня читают. Этот текстик для вас. Там Кедми недавно подчеркивал, что, мол, в каждом арабском подразделении был советский советник, но все равно - никогда Израиль не считал и не называл свои войны - "войнами против СССР". Война всегда была с Египтом, с Сирией, или с каким-нибудь очередным Иракским или Иорданским легионом.

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Я добавлю, для понимания масштаба:

Во времена Египетско-израильской войны на истощение (про эту войну у меня будет отдельная серия текстов) в 1967 - 1970 годы в Египте и Сирии действовали 34,000 - 40,000 советских солдат, офицеров, специалистов и инструкторов. Которые даже принимали участие в боевых действиях, будучи операторами ЗРК, артиллерии, радарных систем или летчиками.

Но никогда, ни в каких текстах, никогда в пропаганде Израиля, нигде и ни разу не говорилось, что это идет война против СССР или ОВД.

Всегда говорилось и сегодня в военной историографии Израиля подчеркивается, что это были войны против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и т.д. Против СССР Израиль никогда не воевал.

Когда вас громят украинцы (и в конечном итоге окончательно разгромят и Россия капитулирует) то вам надо четко понимать, что вас громят именно украинцы, не НАТО, не афр*поляки и не ж*добандеры, а именно - что ни на есть украинцы и их Силы обороны Украины.

Когда в будущем образуется (если вообще образуется) Русское национальное государство или Русская республика (в границах Московии) и вы захотите иметь шанс на культурный ренесанс и возрождение, то помимо репараций Украине (на 100500 лет долговой кабалы) вы должны будете полностью сбросить с себя гордыню и эту у*бищную спесь и посмотреть правде в глаза.

Что вы не великие, не могучие, ничего не давшие миру (помимо крови и страданий), ни изобретательные и бесконечно убогие. И осознав это, начать свою историю с полного начала, с нуля, уже не как империя, а как обычное национальное государство и как обычный народ, ничем не лучший и ничем не худший, чем иные.

Только тогда у вас будет шанс на искупление. Да и то, только шанс.