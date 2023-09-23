Руководитель главного подразделения детективов НАБУ Калужинский мобилизовался, – СМИ

Руководитель Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Андрей Калужинский подтвердил ZN.UA информацию о своей мобилизации, о чем писали ранее СМИ. Однако есть один нюанс.

"Пока не совсем ушел, потому что еще не уволился. А о мобилизации правда", – рассказал Калужинский в комментарии ZN.UA.

Как отметила редактор отдела политики ZN.UA Инна Ведерникова, тот факт, что Калужинский уходит из НАБУ, является красным маркером для институции. По ее словам, директор НАБУ Семен Кривонос добился финальной стадии оптимизации команды под себя. Точнее, под своего ведущего заместителя Гизо Углаву, который достаточно тесно общается с Банковой.

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Издание отмечает, что именно Андрею Калужинскому предлагали взятку в пять миллионов долларов по делу Злочевского. Именно он с группой детективов НАБУ был в командировке в ГУР в начале войны. И именно он сейчас как сканер видит все пораженные участки нашей государственной и правоохранительной систем, которые даже война не вылечила от коррупции.

Итак, испытательный срок у директора НАБУ Кривоноса истек. После полной кадровой зачистки ключевых специалистов каждый шаг – это ответственность и прямой сигнал обществу.

Какой курс в итоге выбрал новый директор НАБУ – реальная борьба с коррупцией или лояльных отношений с властью – станет ясно уже после появления нового руководителя подразделения детективов. А также эффективного/неэффективного расследования текущих дел и новых кейсов в разряде топ-коррупции. Плюс – успехов/неуспехов Кривоноса в лоббировании продолжения реформы НАБУ, включая расширение штата детективов, создание собственного экспертного института Нацбюро, а также внесение изменений в законодательство, которое сегодня позволяет адвокатам топ-коррупционеров затягивать рассмотрение дел в Высшем антикорсуде и избегать ответственности.

В этом же ряде маркеров так называемый казус Коломойского, когда время решило все и экс-владельца "ПриватБанка" задержала СБУ, пока НАБУ под руководством Кривоноса готовила и по непонятным причинам переносила вручение олигарху подозрения по делу "Привата".

Здесь же важна реальная позиция директора НАБУ по инициативе президента приравнять коррупцию к госизмене, тем самым позволив расследовать ключевые кейсы нереформированным СБУ и ГБР. От которой, по информации источников ZN.UA, на Банковой не отказались.