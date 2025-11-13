Из-за санкций на танкерах в мировых океанах накоплен миллиард баррелей нефти – Bloomberg

На танкерах в мировых океанах сейчас накоплен миллиард баррелей нефти. При этом непропорционально большое ее количество происходит из стран, которые подпадают под санкции, в частности, из России. Это связано с тем, что жесткие западные санкции усложнили торговлю и выгрузку такой нефти, заставляя ее "застревать" на судах.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на данные об отслеживании судов аналитических компаний Vortexa, Kpler и OilX.

Согласно этим данным, с конца августаобъем нефти, которая хранится на кораблях, вырос примерно на 40%. А его увеличение приходится на поставки из России, Ирана, Венесуэлы или сырье неизвестного происхождения. Даже по самым низким оценкам (около 20%), это превышает долю этих трех стран в мировой добыче.

Подавляющую часть накопленной подсанкционной нефти составляют именно российские поставки. За последние недели российские морские поставки выросли, поскольку страна увеличила добычу нефти, отменив предыдущие ограничения добычи вместе с партнерами из группы ОПЕК+.

Причина накопления нефти "на воде"

Основной причиной являются более строгие западные санкции, которые затрудняют продажу и выгрузку нефти, особенно российской. Из-за этого она застряла на судах и не может быть выгружена, отметили аналитики Clarksons Securities.

Из-за санкционного давления даже покупатели в Индии начали отказываться от российских партий нефти, хотя ранее они были одними из основных импортеров.

Санкции США против двух крупнейших российских нефтепроизводителей, "Роснефти" и "Лукойла", еще больше усложнили торговлю их нефтью. В то же время из-за атак украинских дронов по НПЗ Россия в последние недели увеличила морские отгрузки и перенаправила потоки.

Последствия накопления нефти

Аналитики говорят, что накопление нефти на танкерах не означает, что она никогда не будет продана. Но это вызывает логистические и финансовые проблемы для стран-экспортеров, а также влияет на мировой рынок нефти, который, по прогнозам, ждет избыток предложения.

Трейдеры отмечают, что вся эта нефть "на воде", независимо от того, подпадает ли она под санкции, существенно повлияет на цены в ближайшие месяцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!