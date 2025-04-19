В Париже 17 апреля состоялись переговоры с участием представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Участники договорились продолжить диалог на следующей неделе в Лондоне. В рамках визита во Францию ​​украинская делегация в составе министра иностранных дел Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака провела ряд встреч. В частности, прошли двусторонние переговоры с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио, специальных представителей Президента Соединенных Штатов Стивена Виткоффа и Кита Келлога. Украинская сторона отметила приверженность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремлении завершить войну как можно быстрее.

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Украинские чиновники в очередной раз подчеркнули, что необходимо самое полное прекращение огня, на которое Украина согласилась ещё 11 марта в Джидде. Стороны провели конструктивную дискуссию относительно путей полного прекращения огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Позже обе делегации встретились в многостороннем формате с представителями стран – участниц коалиции желающих: дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником по национальной безопасности Премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником канцлера Германии по внешней политике и безопасности Енсом Плётнером.

Участники встречи согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа. Украинская сторона особо отметила важность гуманитарного измерения – возвращение принудительно перемещённых в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников. Такие меры по укреплению доверия являются важнейшими элементами для начала мирного процесса.

В рамках визита во Французскую Республику украинская делегация провела также отдельную многостороннюю встречу с представителями стран, входящих в коалицию желающих: дипломатическим советником Президента Франции, советником по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Великобритании и советником по вопросам национальной безопасности Федерального канцлера Германии. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по приближению устойчивого и длительного мира, в частности реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента для обеспечения безопасности, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины. Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился также с коллегами из Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Ламми и Германии Гюнтером Зауттером. Был отмечен прогресс в усилиях по достижению мира и подчеркнута важность американского лидерства и привлечения. Рубио и Виткофф провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения путей достижения мира в Украине. Во французской президентской администрации охарактеризовали встречи как конструктивные и сосредоточенные на перспективе достижения "крепкого мира для Украины". Эти переговоры стали первыми в серии встреч, направленных на координацию дипломатических усилий по завершению войны.

Госсекретарь США Рубио "вдохновился" встречей в Париже и позвонил российскому коллеге Лаврову. Рубио передал Лаврову "то самое послание, которое американская команда донесла до украинской делегации" и других европейских союзников в Париже. "Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и пока презентовали всем сторонам контуры крепкого и долговременного мира. Вдохновляющий приём в Париже американских рамок показывает, что мир возможен, если все стороны примут обязательства по достижению соглашения". Российский МИД заявил, что разговор проходил "в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу Путина с Виткоффом в Петербурге".

Между тем, в аэропорту перед вылетом из Парижа Рубио заявил журналистам, что сейчас ситуация достигает момента, когда нужно решить и определить, возможно ли перемирие между Украиной и Россией в войне или нет. "Я говорю о считанных днях, независимо от того, можно ли это сделать в течение следующих нескольких недель. Если да, то мы в этом. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться", – сказал госсекретарь США, добавив, что Соединенные Штаты "готовы сделать всё возможное, чтобы способствовать окончанию боевых действий" и убедиться, что "война закончится долговременным и справедливым путём. Если это невозможно, если мы настолько далеко друг от друга, что этого перемирия не произойдёт, я думаю, что президент Трамп, вероятно, находится в том моменте, когда он собирается сказать: "Хорошо, мы закончили", - отметил Марко Рубио.

В Чехии, реагируя на заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира в Украине, заявили, что именно Киев в отличие от Москвы принял американское предложение прекращения огня. Глава МИД Чехии Ян Липовский сказал, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает совершать трусливые атаки на гражданское население.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил мнение, что Владимир Путин не стремится к миру, его можно только заставить к этому. Поэтому, по его словам, необходимо усиливать Украину и увеличивать давление на Россию.

Вместе с тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "оптимистично настроен" для достижения мира в Украине. Такое заявление ближайшего соратника Трампа прозвучало после угроз госсекретаря США Марко Рубио выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине. Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони в Риме. "Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем покончить с этой очень жестокой войной", — заявил Джей Ди Вэнс. При этом вице-президент США заявил, что "даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей", о которых он пока не может сообщить. Одновременно Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Россию к проявлению готовности завершить войну в Украине, сделав конкретные шаги в направлении мирного урегулирования. Представитель Госдепа Темми Брюс отметила, что мировое сообщество ожидает от Москвы доказательств её серьезности по прекращению боевых действий и стабилизации региона. В этом обращении подчеркивается необходимость немедленного прекращения кровопролития и что время для мира наступило. Остаётся открытым вопрос, ответит ли Россия на призыв США конкретными действиями.