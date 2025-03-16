Рубио обсудил с Лавровым хуситов и последствия переговоров в Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили вопросы американских военных операций против йеменских хуситов.

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Также речь шла о развитии взаимодействия двух стран после встречи их делегаций в Саудовской Аравии. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа, опубликованном 15 марта.

Отмечается, что через Лаврова Рубио проинформировал Россию о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов. Он подчеркнул, что дальнейшие их нападения на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимы.

Помимо этого Рубио и Лавров обсудили следующие шаги в рамках недавних встреч делегаций США и РФ в Саудовской Аравии.

"Договорились продолжать работу над восстановлением связей между Соединенными Штатами и Россией", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что 15 марта США начали крупномасштабные военные удары против десятков целей в Йемене, контролируемых хуситами. Президент Дональд Трамп заявил, что "время террористов-хуситов прошло".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, новая администрация США обсуждает с Россией возможное участие "Газпрома" в международных энергетических проектах в будущем. Переговоры по этому поводу уже начались, но пока они находятся на начальной стадии.

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