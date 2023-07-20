Россию будет очень трудно вернуть в зерновое соглашение, – директор Центра гуманитарного диалога

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд считает, что страну-агрессора Россию на данный момент будет очень тяжело вернуть в зерновое соглашение. По его словам, РФ предприняла "достаточно драматические действия" после выхода из него.

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Об этом Харланд сказал CNN. Отметим, что он участвовал в заключении Черноморской зерновой инициативы после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Будет очень тяжело вернуть Россию в сделку. Сейчас они зашли очень далеко", – говорит Харланд.

Он отметил, что настроен совсем не оптимистично, ведь участвовал в этом процессе с самого его начала, поэтому считает, что это самый плохой момент. Директор Центра подчеркнул, что без согласия России продление перевозки грузов по Черному морю будет невозможно.

"Россия должна согласиться, потому что она военно контролирует всю северную часть Черного моря. Поэтому я думаю, что это должно привлекать Россию, но сейчас Россия не идет на сотрудничество, и, на мой взгляд, если будет новое соглашение, Россия сделала так многое, чтобы высказаться против соглашения, что любое новое соглашение должно будет иметь другой характер", – считает Дэвид Харланд.

Остается вероятность того, что Россия согласится на транспортировку по Черному морю "гуманитарных грузов" только под давлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров стран, в том числе африканских, которые сталкиваются с большой нехваткой продовольствия. Но Харланд сомневается, что первоначальное соглашение может быть возобновлено.

"Я сомневаюсь, что мы вернемся туда. Я думаю, что в следующий раз будет большое соглашение, вероятно, это будет в контексте соглашения, которое прекращает войну", – сказал он.

Напомним, что США сейчас работают над тем, чтобы заставить Россию вернуться к зерновому соглашению. Для этого Вашингтон сотрудничает со странами Глобального Юга, чтобы те потребовали от РФ соответсвующх действий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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