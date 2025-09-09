Российские оккупанты знали, что бьют КАБом по обычным людям, которые получали пенсии, в Яровой Донецкой области. В результате удара известно уже о 24 погибших, еще 19 раненых. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 9 сентября. "Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая в Донецкой области – удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии", – сказал он.

Президент добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Это лишь один удар из многих, которые враг ежедневно наносит по украинцам, указал Зеленский.

"Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше – если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий", – заявил он.

По словам президента, экономика РФ и российское государство в целом должны чувствовать боль каждый раз, "когда убивают, каждый раз, когда наносят такие удары".

