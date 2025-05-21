Президент Владимир Зеленский сообщил, что армия России продолжает активные штурмовые действия на фронте в Украине, наиболее горячая ситуация на Покровском направлении в Донецкой области. При этом россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать.

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Это означает, что давление на РФ должно продолжаться. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру вечером в среду, 21 мая

"К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", – заявил президент.

Зеленский проинформировал, что на фронте наиболее горячая ситуация сейчас на Покровском направлении. В то же время Силы обороны Украины продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях РФ. Это нужно для того, чтобы защитить от врага Сумскую и Харьковскую области.

"С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады", – отметил он.

Президент также рассказал, что министр обороны Рустем Умеров проинформировал о работе с партнерами ради новых поставок оружия.

"Активно работаем и над привлечением инвестиций в производство именно в Украине. Производство будет только расти, и это наша долгосрочная гарантия безопасности", – сказал он.

Глава государства также сегодня разговаривал с президентом Евросовета Антониу Коштой и рассказал ему о переговорах с Америкой и соответствующих договоренностях с другими европейцами. Украина, по словам Зеленского, готовит и переговорный процесс по вступлению в ЕС – все готово именно для открытия первых кластеров.

Президент говорил также с премьер-министром Польши Туском и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также Зеленский отметил, что Украина готовится к обмену пленными с РФ.

"И еще одна принципиальная вещь. Мы готовим обмен. Фактически ежедневно - доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся. Слава Украине!" – добавил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, вовторник, 20 мая, Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики говорили о новых санкциях против РФ, отношениях с США и поддержке нашего государства.

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