Россияне нанесли удары по взлетно-посадочным полосам в Жулянах и Борисполе: Зеленский заявил, что Украина была готова принять самолет из США

Украина была готова принять американскую делегацию самолетом, однако представители США решили прибыть в Киев на поезде. Накануне Россия демонстративно атаковала взлетно-посадочные полосы в аэропортах Жуляны и Борисполь, чтобы показать, что авиаперелеты в Украине небезопасны.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что, несмотря на вражеский обстрел, оба аэропорта технически были готовы принимать иностранные делегации.

"Украина была готова принимать американский самолет, самолет с делегацией переговорщиков. Поэтому можно было пользоваться и Борисполем, и Жулянами. Россия, безусловно, хотела подчеркнуть, что в Украине нет безопасности, они нанесли удар и по взлетно-посадочной полосе в Жулянах, и по взлетно-посадочной полосе в Борисполе. И вы знаете, что там есть видеоподтверждение. Все видели это видео, когда они нанесли удар с помощью дрона. Но тем не менее все работало. С технической точки зрения наши аэропорты абсолютно готовы к приёму делегаций", – пояснил украинский лидер.

Украина предлагала американцам несколько вариантов приезда

Он отметил, что Украина проработала несколько вариантов безопасного прибытия американской делегации, в частностичерез Беларусь с последующим переездом из Гомеля в Киев. Украинские службы безопасности были готовы обеспечить встречу Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако американская сторона в итоге выбрала поезд в качестве способа поездки в столицу.

Зеленский подчеркнул, что такой вариант также оказался безопасным и комфортным для делегации. В итоге стороны договорились не затягивать со следующими визитами представителей США в Киев.

"Я благодарен за то, что они в Киеве, но хотелось бы, чтобы они приезжали чаще, чтобы демонстрировать все-таки баланс, уважение и к Москве, и к Киеву. Это для нас важно. Они увидели, как живет Киев, чем живет Киев, и понимают, что можно воспользоваться самолетом. Я думаю, в следующий раз можно попробовать на самолете", – сказал президент.

Зеленский также предложил американской делегации альтернативный вариант перелета. Поего словам, представители США могли бы оставить свой самолет в Польше или другой соседней с Украиной стране, а затем добраться до Киева на украинском президентском самолете.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 5 сентября враг целенаправленно наносил удары по аэропортам в Борисполе и Жулянах. Глава государства подчеркнул, что эти демонстративные атаки непременно получат ответ в рамках недавно анонсированной операции в отношении российского воздушного пространства.

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