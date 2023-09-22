Совет Безопасности — постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который согласно статье 24 Устава ООН возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности. Только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН. СБ имеет право применять принудительные меры к государствам, нарушающим международный мир и безопасность, решения СБ обязательны для всех государств. Роль председателя Совбеза ООН состоит в определении повестки дня, голосовании на заседаниях и представительстве Совета Безопасности ООН в других органах ООН и международных организациях. В течение сентября месяца т.г. в СБ ООН председательствует Албания.

Перед заседанием Совета Безопасности премьер-министр председательствующей Албании Эдди Рама заявил, что недавно никто не мог себе представить, что в третьем десятилетии ХХІ века катастрофическая война, развязанная постоянным членом Совбеза, поставит Европу под угрозу, грубо взорвав все принципы, которые породили ООН. Кто мог себе представить, что неоправданная, несправедливая, неспровоцированная военная агрессия большой страны против новой демократии не была бы немедленно и повсеместно осуждена всеми собравшимися здесь нациями, разделяющими одни и те же цели и принципы. Как понимать тех, кто говорит "да, но" или призывает обе стороны наводить аргументы, чтобы не называть вещи своими именами, отказываясь называть это жестокой агрессией – единственным и подлинным именем. За его словами, эта агрессивная война должна быть делом каждого. Если мы не сможем единогласно признать и громко сказать, кто является агрессором, а кто жертвой агрессии, это было бы "оскорблением интеллекта" Совета Безопасности. "Борьба Украины – это борьба каждого, кто стремится жить в мире, где нации свободны и равны, где территориальная целостность неприкасаема и их право жить в мире неоспоримо", – сказал премьер Албании. Злоупотребление правом вето сделало Совет Безопасности ООН заложником, парализовало его работу, но не заставило замолчать.

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В начале заседания Совбеза Эдди Рама вынужден был дебатировать с послом России о том, почему украинский президент выступает первым. "Должен сказать, когда весь этот урок о нарушении правил в этом здании исходит от вас, это действительно впечатляет. Но поскольку вы несколько раз повторили, что нарушение состоит в том, что президент Зеленский говорит перед выступлением членов Совбеза, у меня есть решение для этого, если вы согласитесь. Вы остановите войну, и президент Зеленский не будет выступать. Что сделало его важным здесь и почему важно, чтобы мы сначала услышали именно его, а потом обсудили это - ответственные за это вы, а не мы", ответил Эдди Рама.

В своем выступлении на заседании СБ ООН президент Украины заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна иметь реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии наличия две трети голосов вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами. Второй шаг. Совет Безопасности ООН должен быть полностью подотчётен перед нациями мира. Круг постоянных членов Совета безопасности должен отражать современность и справедливость. Третий шаг. Нужна система превенции агрессий из-за раннего реагирования на действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета государств. Территориальная целостность – элемент и Устава ООН, и Формулы мира неразрывно связан с вопросом об очищении суверенной территории государства от оккупантов. Вот пример конкретных действий, которые должны быть реализованы в Украине, чтобы архитектура безопасности была крепкой. Первое: полный вывод всех российских войск и военных формирований со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 г. Второй: полный возврат Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Владимир Зеленский покинул заседание СБ ООН после выступления. Российский министр иностранных дел Лавров появился спустя почти два часа. Лавров отстаивал право России на применение права вето в Совбезе ООН, а затем резко критиковал США за "открытое вмешательство во внутренние дела Украины" с момента распада Советского Союза.

На полях 78 сессии Генеральной Ассамблеи Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Эди Рамой. Глава украинского государства высоко оценил вклад Албании в противодействие полномасштабной российской агрессии и выразил благодарность за последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также оказания практической помощи. Президент проинформировал Премьер-министра Албании о вызовах, связанных с минированием огромных территорий, усилия по консолидации международной поддержки Украинской формулы мира и пригласил представителя Албании присоединиться к следующей встрече на уровне советников и к подготовке Глобального саммита мира, а также поблагодарил за присоединение к Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Стороны обсудили помощь балканских стран в восстановлении и реконструкции Украины.

Таким образом, премьер-министр Эдди Рама искусно провёл заседание Совета Безопасности ООН под албанским председательством. Он выразил приоритеты, на которые Совет Безопасности должен обратить внимание в течение сентября: остановка широкомасштабной агрессии России против Украины как государства учредителя ООН. Для официальной Тираны нет сомнений, кто начал кровавую войну в Украине и кто должен отвечать за её трагические последствия. Попытки российского посла принести беспорядок в проведение заседания СБ ООН нашли профессиональную реакцию Эдди Рамы, который показал себя опытным дипломатом и надежным гарантом соблюдения Устава ООН и принципов ведения заседаний Совета Безопасности. В то время как генеральный секретарь ООН А.Гуттериш, председатель Совета Безопасности ООН Э.Рама, президент Украины В.Зеленский и другие выступающие требовали проведения реформы системы ООН и собственно Совета Безопасности, российский министр иностранных дел Лавров призвал к осторожности в проведении изменений и настаивал на исключительности испльзования права вето. Это заметили все члены международной организации и сделали для себя соответствующие выводы.