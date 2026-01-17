Резервы 'истощены': в ISW назвали фактор, который ударит по возможности Кремля финансировать войну против Украины

Резервы России за почти четыре года полномасштабной войны против Украины практически исчерпались. В то же время доходы РФ от продажи нефти и газа в 2025 году упали до пятилетнего минимума и принесли на четверть меньше денег, чем годом ранее.

Поэтому усиление санкций против РФ и сохранение низких цен на сырую нефть может стать тем фактором, который действительно повлияет на способность Кремля продолжать войну. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские резервы истощаются

Аналитики прогнозируют: падение доходов России от нефти и газа и продолжение истощения российских ликвидных резервов, вероятно, усложнят для Кремля продолжение финансирования затяжной войны в Украине.

По данным издания Bloomberg, доходы России от нефти и газа в 2025 году упали до пятилетнего минимума на фоне сокращения экспорта газа из-за западных санкций и падения цен на сырую нефть.

Так, в министерстве финансов РФ 15 января заявили, что федеральный бюджет России получил 8,48 триллиона рублей (примерно 108 миллиардов долларов США) доходов от продажи нефти и газа в 2025 году. А это – на 24% меньше, чем в 2024-м.

В Bloomberg добавили, что федеральный бюджет России получил меньше рублей за каждый баррель, добытый и проданный в 2025 году, из-за укрепления рубля. Укрепленный рубль увеличил покупательную способность России на мировом рынке, сделав параллельный импорт дешевле на фоне западных санкций, но имел негативное влияние на экспортные доходы России.

Доходы России от нефти и газа составляли примерно 30% от общих федеральных доходов России в 2024 году, но в 2025 году они упали на 22% в годовом исчислении. И дальнейшее падение доходов РФ от продажи нефтегазовых ресурсов вынуждены признавать даже российские топ-чиновники. В частности, еще в сентябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что в Москве ожидают, что в 2026-м это падение достигнет около 30%.

Параллельно с этим за почти четыре года войны РФ практически истощила свои ликвидные резервы. По оценкам Bloomberg, по состоянию на 2025-й Россия потратила более половины своего суверенного фонда национального благосостояния на преодоление все большего разрыва между доходами и расходами. В конце концов государство-агрессор вынуждено было прибегнуть к дорогим заимствованиям, на возвращение которых понадобятся годы.

Аналитики ISW напомнили, что суверенный фонд благосостояния – это государственный инвестиционный фонд, из которого Россия берет деньги, чтобы избежать долгов. Однако Москва постоянно истощает ликвидный резерв фонда для финансирования войны против Украины. Например, в конце ноября прошлого года появились сообщения о продаже российских золотых резервов.

"Путин грубо и неправильно управлял экономикой России, которая страдает из-за высоких расходов на российскую армию и российскую оборонно-промышленную базу, значительной нехватки рабочей силы и сокращения российского суверенного фонда благосостояния. ISW продолжает оценивать, что усиление западных санкций против России – в сочетании с продолжением военной поддержки Украины Западом – вероятно, еще больше повлияет на российскую экономику и способность России финансировать затяжную войну", – резюмировали в ISW.

