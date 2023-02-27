Россия всегда получает 'карту Приднестровья', когда у нее все плохо: Братчук объяснил активизацию вбросов в отношении Молдовы. Видео

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал активизацию вбросов России в отношении Молдовы и, в частности, непризнанного Приднестровья. Он отметил, что государство-террорист обычно "достает из колоды эту карту", когда дела у нее ухудшаются.

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Об этом Братчук рассказал в обращении к украинцам, опубликованном в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что эта тема обычно насыщена работой подразделений информационно-психологических спецопераций РФ и одновременно указал на определенный нюанс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Карта непризнанного Приднестровья, а напомню, это молдавская территория, временно оккупированная российскими оккупантами, будет всегда доставаться из российской колоды тогда, когда у них все будет плохо, и на фронте, и в геополитике. И это мы, собственно, видим, сейчас, что происходит на наших глазах", – объяснил Братчук.

Напомним: ранее Россия обвинила Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В минобороны РФ выдали, что реализация этой украинской "провокации" якобы представляет угрозу для РФ. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для беспокойства". По его словам, Кремль внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Приднестровья.

Со своей стороны начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что мечты российских оккупантов о высадке десанта ВС РФ на территории Приднестровья и атака оттуда украинских сил полностью оторваны от реальности: Украина хорошо подготовилась к возможному нападению России по этому направлению задолго до начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Гуменюк заверила, что страна-агрессор Россия не сможет высадить свой десант на территории Приднестровья. Захватчикам просто не дадут этого сделать;

– экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что самопровозглашенная молдавская республика Приднестровья является "раковой опухолью" в теле безопасности Украины, от которой рано или поздно придется избавиться. Но первостепенной целью нашей армии является полное освобождение оккупированных территорий и выход на границы по состоянию на 1991 год.

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