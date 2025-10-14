Россия шантажирует Сербию посредством поставок природного газа. 11 октября 2025 г. президент Сербии Александар Вучич заявил изданию Informer, что разочарован решением Москвы после нескольких месяцев переговоров предложить Белграду лишь краткосрочное соглашение о поставках природного газа, которое будет действовать до конца 2025 года. Со своей стороны, руководство Сербии стремилось заключить трёхлетний контракт с концерном "Газпром" на поставки российского "голубого топлива". С этой целью А.Вучич уже дважды встречался в течение этого года с лидером РФ В.Путиным.

Белград просил гарантировать поставки природного газа, по меньшей мере, до мая 2026 года, однако Москва предложила контракт лишь до конца 2025 года. Как предположил А.Вучич, неутешительное для Белграда решение, вероятно, связано с санкциями, введёнными США против сербской энергетической компании NIS, значительную часть акций которой (44,9%) контролирует Кремль через компанию "Газпром нефть". Формально указанные санкции были наложены США на NIS еще в январе этого года, однако начало их действия неоднократно откладывалось, поскольку Белград и Вашингтон вели интенсивные переговоры по этому вопросу. Впрочем, в сентябре США отказались продлить действие отсрочки и с 1 октября рестрикции вступили в силу. Президент Сербии отметил, что санкции США могут быть сняты только при условии принятия решения о национализации NIS.

По словам А.Вучича, Вашингтон якобы давил на Белград, требуя от него такого решения. Однако президент Сербии отклонил это предложение, поскольку "не захотел воровать чужое имущество". В то же время А.Вучич пояснил, что краткосрочный контракт на газовые поставки является своеобразным мессиджем Сербии со стороны России. Таким образом, россияне дают понять, что, если вы начнете процедуру национализации NIS или сделаете что-то другое в таком духе, мы сможем просто отключить вам газ после 31.12.2025.

Сербии, которая является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, не следует забывать, что трудно полагаться на дружбу с Россией, чтобы уверенно и целенаправленно двигаться к членству в ЕС. Чиновники европейских институтов в Брюсселе не скрывают того факта, что слишком тесные связи Белграда с Москвой вызывают значительную обеспокоенность.

Политическое руководство ЕС всё время напоминает, что Сербия должна согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза, в частности, по отношению к России и Китаю, если она действительно хочет стать членом Объединенной Европы. В течение 30 лет Сербия балансировала между историческими связями с Россией и стремлением к европейской интеграции, но все больше сигналов из Брюсселя свидетельствуют о том, что пора определяться. Сербский политикум должен осознать, что Россию в первую очередь интересуют собственные геополитические выгоды и амбиции, а не благосостояние или стратегические интересы сербского народа, и это становится все более очевидным. РФ пытается сохранить влияние на западных Балканах как часть своей более широкой стратегии "многополярного мира". Сербия – одна из немногих стран Европы, которая не ввела санкции против России, которая используется медиа двух государств как доказательство "большой дружбы" между ними, хотя на самом деле Москва умело оказывает различные виды давления на Белград.

Россия не предлагает Сербии реальных экономических или гарантий безопасности, как это делает ЕС. Вместо этого имеет место лишь риторика о "славянском братстве" и "общей истории", которая часто используется как ширма для политического влияния Москвы. Это проходила в Украине. Пока Киев был в орбите политических интересов Кремля, украинцы были главным братским народом россиян. РФ просто использует Сербию для распространения своего влияния в западных государствах Балкан. Причём, Москва заинтересована в том, чтобы в регионе произошёл масштабный вооруженный конфликт. По мнению Кремля, это будет отвлекать Запад от событий в Украине, а Москва сможет здесь играть активную роль посредника, приобретая политические дивиденды на международной арене и укрепляя свой авторитет.

О том, что здесь будут гибнуть люди, разрушаться местная экономика, России безразлично. Она готова до конца поддерживать великодержавные движения, которые рано или поздно приведут к большой войне в регионе. Лидеры этих движений Москва тайно и открыто поддерживает, а пример Украины говорит, что все пророссийские силы в стране возглавляли политики, которые для себя лично получали значительные финансовые вознаграждения из Москвы. Как только Украина стала реализовывать свою евроинтеграционную политику и усиливать связи с западным миром, то есть перестала танцевать под российскую политическую балалайку, тогда Кремль в одночасье объявил украинцев враждебным народом и нацистами.

Не исключением есть и ситуация в Молдове. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае, если Молдова продолжит курс на противостояние РФ ради выстраивания отношений с Европой, то её не ждет "ничего хорошего". Таким образом, в Кремле отреагировали на принятие Молдовой новой военной стратегии, в которой Россия названа главной угрозой. "Нынешнее руководство Молдовы, с нашей точки зрения, совершает серьезную ошибку.

Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой предполагает полную антироссийскую политику", – сказал Песков. 8 ноября правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию до 2035 года. Среди военных рисков и угроз национальной безопасности отдельным пунктом выделена война России против Украины. Молдова озабочена перспективами создания наземного коридора РФ и допустила возможность распространения боевых действий на свою территорию. Также угрозой названо присутствие около 1000 российских миротворцев в Приднестровье. В результате власти приняли решение увеличить численность национальной армии на треть и повысить расходы на оборону. Новая военная стратегия также предусматривает переход на стандарты НАТО.

Напомним, что 28 сентября на парламентских выборах в Молдове победила правящая проевропейская партия "Действие и солидарность". Президент Майа Санду неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и попытках повлиять на результаты голосования с целью приведения к власти пророссийских сил. По словам Пескова, проевропейские политики Молдовы, "удержавшись у власти, продолжают недружественную линию" по отношению к Москве, что в Кремле "вызывает сожаление". Заявление Пескова – это прямая попытка политического давления на Кишинёв. Кремль традиционно использует риторику "предупреждения" как инструмент устрашения соседей, выбирающих проевропейский курс. Озвученные угрозы являются сигналом для молдавского руководства, что Москва готова продолжить политическое, экономическое и информационное давление на страну. Такая риторика повторяет сценарий, который Россия применяла против Киева после 2013 г., когда Украина избрала путь интеграции с ЕС.

Реакция Молдовы на российские угрозы станет показателем способности противодействовать России. Для Восточно-Европейского региона заявление Пескова – это сигнал о продолжении российской гибридной войны. Угроза Кишинёву показывает, что Кремль не отказывается от амбиций удерживать регион в своей сфере влияния из-за устрашения, пропаганды, подкупа и энергетической зависимости. Москва пытается показать, что даже без открытой войны может диктовать правила игры в регионе. Для Евросоюза подобные угрозы – это напоминание, что российская угроза не ограничивается Украиной. Песков своим заявлением фактически расширяет географию давления Кремля на границы ЕС. Можно расценивать подобные слова как попытку сорвать проевропейские реформы в Молдове, стремящейся стать членом Евросоюза. Как показывает опыт Украины, российские угрозы часто обладают обратным эффектом: они укрепляют антироссийские настроения и подталкивают граждан поддерживать независимость от Москвы. Для президента Майи Санду и правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" эти угрозы – дополнительный аргумент в пользу продолжения реформ, модернизации армии и ускорения интеграции с европейскими структурами безопасности.

Таким образом, агрессивная риторика Кремля лишь подталкивает Молдову ещё глубже закрепиться в проевропейском лагере. Заявление Пескова имеет также определённое внутрироссийское значение. Оно направлено ​​не только на запугивание Молдовы, но и на укрепление нарратива для российской аудитории о якобы "враждебном окружении" и "измене" соседей, "подвергшихся влиянию Запада". Таким образом Кремль пытается легитимизировать собственную агрессивную политику. Это позволяет Путину поддерживать в российском обществе атмосферу осадного состояния и в очередной раз пытаться мобилизовать граждан на фоне серьёзных внутренних экономических проблем и затяжной войны против Украины.