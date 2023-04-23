Ситуация, в которой Россия, признанный нарушитель международного права и страна – военный преступник, является председателем Совета безопасности ООН, абсурдна сама по себе. Но Россия не гнушается использовать то малое влияние, которое у нее еще есть в международных институтах, для мелкой пакости и мести.

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Поэтому 25 апреля, в израильский День поминовения павших в войнах и терактах, Совбез ООН проведет заседание, в ходе которого, очевидно, в очередной раз осудит "израильскую агрессию".

Израильская делегация просила отложить обсуждение на другой день. Но представители России как страны-председателя Совбеза "не увидели" причин этого сделать. Более того, решено повысить статус обсуждения до уровня министров иностранных дел, тем самым предав заседанию более высокий уровень. Так что министр Лавров будет иметь удовольствие лично осудить Израиль.

Израилю не привыкать быть в ООН козлом отпущения. Едва ли нынешнее заседание будет чем-то отличаться от десятков и десятков предыдущих.

Мелкое пакостничество российских чиновников тоже никого не удивляет – ничего другого от них никто и не ждет.

Единственный вопрос, который еще остается – зачем нужен Совет безопасности ООН, который не смог даже себя защитить от председательства военных преступников и который занимается бесконечными осуждениями Израиля в то время, когда гибнут мирные украинцы.

Украинская тема в Совбезе под председательством России, естественно, не поднимается.