В течение последних трех лет Россия стремительно теряет позиции на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Москва умудрилась одновременно испортить отношения и с Арменией, и с Азербайджаном — странами, чья вражда десятилетиями оставалась полем для российского посредничества и контроля, придавало Кремлю статус "старшего партнера". Теперь же на фоне войны в Украине, стратегических просчётов Кремля и геополитических сдвигов в регионе, Армения и Азербайджан сближаются — без участия России. Более того, роль посредника и гаранта безопасности активно перехватывает Турция. К этой череде дипломатических провалов добавился ещё один: ухудшение отношений с Казахстаном. Москва фактически заблокировала экспорт казахстанской нефти, нанеся удар по экономике одного из немногих оставшихся союзников по ЕАЭС. На фоне этого кризиса Казахстан всё решительнее дистанцируется от России, выстраивая тесное сотрудничество с Китаем, Турцией и Западом.

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Армения: разрыв с "союзником".

Армения, несмотря на членство в ОДКБ и тесные исторические связи с Россией, всё более отчуждается от Москвы. После того как Россия не встала на защиту армян Карабаха в 2020 году и фактически проигнорировала последующий азербайджанский военный триумф и возвращение территорий, доверие Еревана к Кремлю рухнуло. Армянское общество и руководство всё громче говорят о необходимости выхода из ОДКБ и переориентации на Запад. Премьер-министр Никол Пашинян прямо заявил, что "безопасность Армении Россия обеспечить не может". Москва ответила привычно — через шантаж, информационные атаки и поддержку оппозиционных пророссийских сил внутри страны, обозначились попытки России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении. Однако в новых геополитических условиях этот инструмент теряет эффективность.

Азербайджан: от конкуренции к соперничеству.

Казалось бы, Азербайджан, одержав военную победу при молчаливом согласии Москвы, должен был укрепить связи с Россией. Но на деле Кремль оказался лишним — Баку всё больше полагается на стратегическое партнёрство с Турцией. Российские миротворцы в Карабахе были выведены в апреле 2024 года, и с этого момента Россия окончательно утратила рычаги влияния на территории конфликта. Кроме того, напряжение растёт и по другой линии: Москва обвиняет Азербайджан в сотрудничестве с Украиной и Западом. В ответ Баку усиливает давление на российское информационное влияние, закрывает пророссийские псевдо-СМИ и ограничивает деятельность "русского мира" и его прокси силами.

Армения и Азербайджан сближаются — вопреки России.

На фоне ослабления России Ереван и Баку начали впервые за десятилетия реальный диалог. Под давлением ЕС и США стороны обсуждают делимитацию границ и открытие транспортных коридоров. Переговорный процесс проходит без участия Москвы. Показательно: роль гаранта будущих договорённостей фактически перешла к Брюсселю и Анкаре. Такое развитие событий — удар по российскому мифу о "единственной силе", способной удерживать стабильность на Кавказе. Реальность оказалась противоположной: как только влияние Кремля ослабевает, появляются шансы на урегулирование, пусть и не без риска.

Казахстан: следующий на очереди.

22 июля 2025 года Россия неожиданно ввела ограничения на экспорт казахстанской нефти через Новороссийск — ключевой маршрут для экспорта нефти из Казахстана. Формальный повод — "экологические претензии" и "технические причины", но в реальности это политический сигнал: Астана слишком далеко зашла в своей самостоятельной внешней политике. Казахстан уже давно демонстрирует осторожное, но уверенное дистанцирование от Москвы: отказывается поддерживать войну против Украины, не признаёт аннексию украинских территорий, проводит учения с НАТО и развивает транспортные коридоры в обход России — в том числе через Каспий и Турцию. На этом фоне энергетический шантаж выглядит как отчаянная попытка вернуть утраченное влияние. Однако эффект, скорее всего, будет противоположным: Казахстан ускорит интеграцию с альтернативными экономическими блоками и транспортными маршрутами.

Турция и Китай занимают освободившееся пространство.

На фоне стремительного ухода России с постсоветского юга её место занимают другие силы — прежде всего Турция и Китай. Турция уже де-факто доминирует в Азербайджане, укрепляет влияние в Армении (в том числе через экономические каналы) и активно работает с Казахстаном в рамках Организации тюркских государств. Китай, в свою очередь, углубляет экономическое и логистическое сотрудничество с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Пекин воспринимается как более предсказуемый и экономически выгодный партнёр, нежели Москва.

Россия теряет всё "ближнее зарубежье".

Многолетняя стратегия Кремля — опора на военное доминирование, давление, шантаж и принцип "разделяй и властвуй" — больше не работает. Страны бывшего СССР и даже нейтральные соседи России стремительно отходят от Москвы, и этот дрейф становится необратимым. Беларусь, формально оставаясь союзником, всё чаще ведёт игру в своих интересах. Минск осторожно дистанцируется от самых токсичных инициатив Москвы, а внутри страны растёт антироссийское напряжение, особенно среди элит и общества, уставших от вассальной зависимости. Южный Кавказ и Центральная Азия быстро выходят из-под контроля. Армения и Азербайджан, несмотря на глубокие противоречия, сближаются в поиске новых гарантов безопасности — от ЕС до Китая. Молдова твёрдо выбрала европейский курс, даже под угрозой гибридной войны со стороны России. Грузия, несмотря на политические колебания, сохраняет прозападный вектор.

На смену "русскому миру" приходят турецкие дроны, китайские инвестиции, западные дипломатические миссии и региональные альянсы без участия России. Но геополитическая катастрофа для Кремля происходит не только на постсоветском пространстве. После вторжения в Украину нейтральные Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Впервые за десятилетия Россия получила объединённую протяжённую границу с НАТО на севере — то, чего так боялись в Москве, но что сами же и спровоцировали. Это — итог стратегической слепоты Кремля. Вместо того чтобы строить равноправные партнёрства и укреплять доверие, Россия сделала ставку на агрессию, ультиматумы и имперскую риторику. Теперь за это приходится платить: утратой влияния, союзников и репутацией. Путин проигрывает ту самую "геополитическую игру", которую сам же и навязал миру.