Россия серьезно просчиталась в желании втянуть Приднестровье в войну с Украиной – The Guardian

Недавние взрывы в непризнанной Приднестровской молдавской республике, которая находится под серьезным влиянием России, в первую очередь вызвали опасения у местных жителей, а также у остальной Молдовы. Некоторые эксперты связывают это с попыткой РФ открыть новый фронт либо в сторону Кишинева, либо Одессы, однако говорят о серьезном просчете страны-агрессора – там переоценили степень пророссийскости сепаратистского региона.

Приднестровцы отреагировали на эти "загадочные взрывы" массовым выездом в остальную Молдову. Причины – страх начала большой войны на территории "ПМР", мужчины также опасаются, что будут мобилизированы в армию, сообщает The Guardian (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

25 апреля, в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы вблизи здания, где расположены офисы так называемого "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в "ПМР".

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26 апреля в ПМР заявили о двух взрывах в поселке Маяк. Из строя были выведены две антенны, ретранслировавшие российское радио. Президент Молдовы Майя Санду ответственность за атаки возложила на силы внутри региона, неконтролируемого конституционными властями.

27 апреля стрельба произошла снова – на этот раз возле села Колбасна, где находятся крупные артиллерийские склады. Так называемые власти Приднестровья заявили, что над населенным пунктом были замечены несколько дронов, которые якобы были запущены с территории Украины. Официальный Киев возложил ответственность за теракты на Россию.

Павел, журналист из Тирасполя, после взрывов, прогремевших в городе, осознал, что пора выезжать. Вместе с матерью и коллегой-журналистом они отправились в Кишинев к родственникам. На "границе" со стороны "ПМР" образовались очереди из-за усиления режима контроля, а со стороны Молдовы пока пропускают свободно.

Павел с мамой надеются вернуться домой, однако, по их словам, некоторые знакомые уже уехали в Турцию, Польшу или Чехию.

Житель Кишинева Алекс задумывается над тем, чтобы покинуть Молдову. Он говорит, что уже позвонил двоюродному брату в Италию и хочет переехать к нему.

"У меня есть жена и ребенок, и я не чувствую себя здесь в безопасности", – сказал он.

Украинские беженцы, которые перебрались в Молдову, также задумываются о том, чтобы уехать подальше от военного конфликта, если он разгорится и в Молдове.

"Если в Приднестровье начнется война, я уеду, возможно, в Германию", – сказала 35-летняя Людмила, бухгалтер и мать-одиночка, которая в марте бежала из Мариуполя в Молдову.

В Приднестровье местная элита находится в сложном положении. С одной стороны, она всячески поддерживается вливаниями из России. Например, РФ обеспечивает сепаратистов бесплатным газом. Но с другой стороны, они не хотят открыто поддерживать войну, которую развязала страна-агрессор.

"Лидеры Приднестровья проявляют осторожность. Они не приветствуют войну, но и не критикуют военную агрессию России. Они находятся под большим давлением", – сказала молдавская журналистка Алина Раду.

Валериу Паша из молдавского аналитического центра Watchdog сказал, что Москва, пытаясь создать напряженность Молдове, переоценила промосковские настроения среди ее жителей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, России не удается спровоцировать молдавскую сторону на военную эскалацию даже после удара диверсионной группы по непризнанному Приднестровью. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун не верит в реализацию Кремлем сценария втягивания "ПМР" в войну, поскольку сепаратисты хотят сохранять нейтралитет.