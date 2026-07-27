«Россия развалится»: разработчик ракет «Фламинго» озвучил прогноз относительно исхода войны

В Украине озвучили прогноз относительно возможного завершения войны и будущего России. Также была дана оценка развития ситуации в РФ и заявлено, что война, по мнению собеседника, продлится до восстановления Украиной границ 1991 года.

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В ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман сделал ряд заявлений о ходе войны и перспективах России. В частности, он высказал мнение, что РФ ждет распад, а также ответил на вопрос о роли украинских ракетных ударов в достижении военной победы.

Прогноз конструктора

Во время интервью Дмитрий Гордон спросил Штилермана, согласен ли он с тем, что удары украинских баллистических ракет по Москве могут стать кратчайшим путем к завершению войны на условиях Украины.

В ответ совладелец Fire Point заявил, что нынешнее украинское военно-политическое руководство, по его оценке, занимает бескомпромиссную позицию в отношении России. Он также сказал, что комплекс различных мер, по его мнению, в конечном итоге приведет к распаду РФ.

"Я думаю, они придумают так, что комплекс мер приведет к тому, что Россия, конечно же, развалится", – сказал Штилерман.

Оценка ситуации

Также Денис Штилерман утверждал, что в Москве существенно выросла стоимость топлива. По его словам, во временно оккупированном Крыму бензин стоит около семи долларов, а в магазинах, как он заявил, наблюдаются пустые полки и дефицит товаров.

По его мнению, это свидетельствует о приближении коллапса России. Кроме того, Штилерман высказал предположение, что уже этой осенью по Москве могут наноситься удары баллистическими ракетами.

Отдельно он заявил, что война, по его убеждению, не закончится до тех пор, пока Украина не восстановит свои международно признанные границы по состоянию на 1991 год.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Fire Point завершили разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Сейчас собирают первые 10 тестовых образцов, которые должны пройти испытания.

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