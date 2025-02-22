Россия пытается создать напряженность между США и Украиной: в ISW объяснили, на что сделал ставку Путин

Страна-агрессор Россия пытается использовать отдельные заявления официальных лиц США наряду с давними российскими нарративами, чтобы создать напряженность между Киевом и Вашингтоном. Подорвать веру в приверженность Америки Украине враг пытается через пропагандистские СМИ и кремлевских чиновников.

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Одна из главных задач россиян состоит в создании разногласий в украинском обществе и дискредитации Украины среди западных союзников. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW обратили внимание, что накануне украинская разведка выпустила предупреждение о том, что россияне намерены усилить нарративы, ложно утверждая, что Запад "предал" Украину, а Соединенные Штаты не обеспокоены мнением Европы и Украины. Также враг пытается рассказать, что украинское правительство "нелегитимно", украинские военные терпят поражения на передовой, а "коррумпированные люди" крадут миллиарды долларов американской помощи.

Аналитики заметили, что кремлевские чиновники и пропагандисты в информационном пространстве РФ усиливают эти нарративы и другие заявления официальных лиц США, направленные на то, чтобы посеять раздор между Украиной и ее союзниками. ISW продолжает оценивать, что теория победы диктатора России Владимира Путина основана на предположении, что РФ может пережить западную поддержку Украины и что таким образом Путин пытается добиться прекращения западной и, в частности, американской поддержки Украины.

При этом российские субъекты также намерены спровоцировать протесты в Украине с помощью сообщений в социальных сетях 24 февраля 2025 года и предложат протестующим заплатить, если они посетят митинги.

Напомним, российские спецслужбы активизировали информационные диверсии с целью расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. Российские информационно-психологические операции направлены на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений, для этого задействованы ботофермы, особенно активно россияне работают через ТікТок и Telegram.

Ранее сообщалось, что российские власти поручили пропагандистам продвигать "победные" нарративы к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Они традиционно должны вбрасывать дезинформацию о "победе" – над украинцами или над НАТО, а также относительно западной поддержки Киева.

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