'Россия пытается манипулировать': Лубинец объяснил, почему до сих пор не состоялся обмен пленными

Масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" до сих пор не состоялся из-за задержки со стороны страны-агрессора. Украина выполнила все необходимые обязательства и передала списки пленных российской стороне.

Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, переговорная группа Украины выполнила все договоренности, поэтому решение остается за Россией.

"Теперь решение – за Россией. Зато РФ затягивает процесс и пытается манипулировать", – сказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что в договоренностях с Россией невозможно быть полностью уверенными в выполнении обещаний. Он добавил, что россияне умышленно затягивают процесс обмена, а затем пытаются переложить ответственность на Украину. Такая пропаганда направлена прежде всего на семьи военнопленных.

Однако Украина продолжает переговорный процесс и работает над освобождением всех пленных. По словам Лубинца, приоритетом остаются тяжелораненые и тяжелобольные военнопленные. а также бойцы, которые находятся в плену дольше всего, в частности с 2014 года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в ночь на 10 мая заявил, что якобы Москва не получала от Киева предложений по обмену пленными, предусмотренного перемирием, о котором стороны договорились при посредничестве США. По его словам, россияне еще раньше якобы предоставляли украинцам списки на обмен, но ответа не получили.

Также OBOZ.UA сообщал, в России заявляют, что работа над масштабным обменом пленными между РФ и Украиной продолжается и находится на этапе согласования технических деталей. Процесс требует времени из-за необходимости проверки и согласования списков. В то же время в Кремле выражают осторожный оптимизм относительно быстрого завершения подготовки.

