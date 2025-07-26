'Россия продолжает убивать мирных жителей Украины': представительница США в ООН напомнила Путину о дедлайне Трампа

Представительница США при ООН Дороти Ши призвала Россию как можно быстрее завершить агрессивную полномасштабную войну против Украины. Российские войска, подчеркнула она, ежедневно наносит удары по мирным украинским городам и убивает гражданских украинцев.

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Такое заявление дипломат сделала во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля. Она также напомнила Кремлю об ультиматуме президента США Дональда Трампа относительно 50 дней: если Москва не прекратит огонь, она подвергнется последствиям.

Что известно

Исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши во время заседания подчеркнула: несмотря на все Россия продолжает убивать украинцев. Российские беспилотники и ракеты летят на украинские города и села ежедневно, атакуя прежде всего гражданскую инфраструктуру: школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Также Ши в своем выступлении напомнила, что за время полномасштабной агрессии Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".

Трамп, по ее словам, хочет положить конец кровавой и бессмысленной войне. Именно поэтому 14 июля он предупредил российского диктатора Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", – подчеркнула Ши.

Также представительница США при ООН напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", – заявила Ши.

В то же время она раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", – резюмировала дипломат.

Что предшествовало

Накануне, 25 июля, Трамп снова пригрозил России вторичными санкциями. Он отметил, что не исключает применения против страны-агрессора такого рычага для принуждения Москвы прекратить войну. На этот раз Трамп отметил, что упомянутые ограничения возможны раньше, чем истечет предоставленный им ранее Путину 50-дневный срок для завершения войны.

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