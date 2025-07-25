Эрдоган хочет встретиться с Трампом и Путиным в Стамбуле: будут ли говорить об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена объединить лидеров США, Украины и РФ для прекращения войны. Он допустил, что до конца недели проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным о возможности встречи в Стамбуле.

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Такое заявление Эрдоган сделал в пятницу, 25 июля, общаясь с прессой после пятничной молитвы в Стамбуле, передает турецкая газета Daily Sabah. По его словам, Турция намерена объединить лидеров США, Украины и России "для достижения мира".

Эрдоган проведет переговоры с Трампом и Путиным

Президент Турции допустил, что на этой неделе он проведет переговоры с Путиным и Трампом о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. По его словам, Анкара хочет объединить лидеров Украины, РФ и США с целью мирного урегулирования.

"Мы стремимся объединить лидеров Украины, России и США для достижения мира в продолжающейся войне. Возможно, на этой неделе я поговорю с Путиным и Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи лидеров по вопросу войны в Стамбуле", – сказал он.

Эрдоган напомнил, что третий раунд переговоров Украины и РФ состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

"Встречу от моего имени провел мой министр иностранных дел. Тем временем украинская делегация встретилась с нами в Анкаре, прежде чем отправиться в Чираган. Я принимал их и провел с ними встречи. Конечно, во время этих встреч я также беседовал с господином Владимиром Путиным, и мы искали его поддержки", – рассказал президент Турции.

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