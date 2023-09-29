Две темы — терминологическая и важная-сенсационная.

1. Хочу особо оговорить (вдруг кто-то ещё не понял), что под русскими в своих статьях военного времени я, как правило, понимаю всех, кто остался в мордоре и не сменил мордорское гражданство, а не чисто представителей собственно русского этноса, то есть подразумеваю тех, кого они сами называют россиянами.

Это аналогично тому, как под англичанами мы привыкли понимать британцев и даже, строго говоря, не только британцев, а всех граждан Соединённого Королевства Великой Британии (единое слово "Великобритания" считаю неверным переводом) и Северной Ирландии.

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При этом сам термин "россияне" я не воспринимаю ввиду его искусственности и напыщенности, вызванной официозом применения, в быту же в мордоре его не употребляют — вспомним их "русские своих не бросают" или сталинское "мы, русские, думаем".

Не зря в украинском языке русские и россияне переводятся одинаково — росіяни; отдельное же их обозначение только в русском языке и присутствует. При этом украинцы, немцы, французы, испанцы и почти все остальные прекрасно обходятся для обозначения и гражданства, и национальности одним словом.

2. С феноменальным заявлением, зря у нас информационно игнорируемым, выступил в ООН глава российского мид (министерства инсинуаций и дезинформации) лавров, о чём подробно см. здесь.

Путая тексты Декларации о государственном суверенитете Украины, Акта провозглашения независимости Украины и Конституции Украины, игнорируя Будапештский меморандум и ретранслируя стандартные московские нарративы, он всё же сообщил и то, что весьма важно — с учётом его статуса в мордоре. Верить ему, безусловно, нельзя, но некая явная новация в кремлёвской демагогии налицо, сколь бы лошадиным это лицо ни было.

Лошадь данная — в отличие от говномедведева — статус имеет чрезвычайно официальный, в некотором смысле приравниваемый к статусу пуйла, хоть и только в международной части. Вещает лавров исключительно то, что вещать поручено, отсебятина не допускается и им не практикуется.

Так вот, грустная лошадь грустно сделала сенсационный, но достаточно отчётливый намёк на то, что россия была бы готова признать территориальную целостность суверенной Украины в её исходных на момент провозглашения независимости границах в обмен на внеблоковость и права русского языка.

То есть такой результат войны мордор посчитает как бы приемлемым выполнением целей "спецоперации".

Мы, разумеется, в состоянии распознать российское коварство: вне НАТО, то есть без помощи союзников, плюс со вновь разжигаемой искусственно "языковой проблемой" Украина станет гораздо уязвимее, и мордор тогда сможет достаточно быстро возобновить боевые действия в гораздо более удобной для себя ситуации, успев, к тому же, подготовиться.

Но здесь важно, где именно было сделано данное заявление, — в ООН. То есть обращено оно не столько к нам, сколько к миру, включая наших западных партнёров. Расчёт, таким образом, сделан на то, что они поверят и станут склонять Украину к такому договору. Я уже не говорю о трампистах или орбанутых. И пойдёт всемирное нытьё по типу "Ни цента Украине, она сама отказалась от мира на прекрасных условиях".

Помня, однако, чем для Украины обернулся Будапешт и чего стоят российские гарантии, Цивилизация подобной ошибки сделать не должна. Посланный же в её направлении сигнал следует понимать лишь как хитровыхитренное свидетельство российской слабости перед лицом неотвратимого — хоть и, возможно, не очень скорого — тотального поражения, ведь война уже всерьёз затронула и территорию мордора, угрожая даже москве.

Ибо есть у такого предложения и ещё один адресат — население мордора. Которое начинают готовить к "лайт"-варианту российской победы. Без захваченных территорий. Причём торопится путин настолько, что рискнул пойти на такое в канун выборов. Интересно будет, кстати, посмотреть, как "русские" (см. выше) отреагируют.