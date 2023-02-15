Россия потеряла право протестовать против членства Украины в НАТО, – Джонсон на Kyiv Jewish Forum

Начав агрессивную неспровоцированную войну против Украины, Россия лишилась любого права протестовать против вступления Украинского государства в НАТО. Ведь украинцы ныне героически воюют не только за себя и свою землю, но и за каждую страну мира, чьи границы пытаются или могут попытаться изменить силой.

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Украинцы доказали, что они являются частью Европы, поэтому имеют полное право вступить в ЕС и НАТО, хотя до 24 февраля 2022 года вряд ли нашлось бы много мировых лидеров, которые всерьез рассматривали такую возможность. Об этом в интервью, записанном в рамках Киевского еврейского форума ( Kyiv Jewish Forum ), заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Британский политик убежден, что все предостережения против членства Украины в НАТО президент РФ Владимир Путин разрушил своими руками – когда начал полномасштабную агрессию против соседнего государства под предлогом попытки не допустить расширения Североатлантического альянса за счет вступления в него Украины.

Джонсон подчеркнул, что ныне украинцы борются "за поляков, за грузин, за молдаван, за балтов" и за каждую страну мира, границы которой могут быть изменены силой.

"Это огромная жертва. И украинцы показали, что Путин ошибся. Они показывают, что они свободная, демократическая, независимая нация. И как только они победят, они заслуживают того, чтобы к ним относились с огромным уважением. Я считаю, что их членство в ЕС, если они его выбирают, должно быть ускорено", – подчеркнул большой друг Украины Джонсон.

Харизматичный британский политик также признался: если бы его спросили о том, может ли Украина стать членом НАТО до того, как "Путин совершил свой акт безумия" - он ответил бы "нет".

Однако российскому диктатору удалось все изменить.

"Но теперь Путин полностью разрушил все предостережения против членства Украины в НАТО. Москва потеряла все права протестовать против этого. Путин своими действиями доказал шведам и финнам, что для них НАТО важен. И он, безусловно, доказал, что НАТО имеет большое значение для Украины", – сказал Джонсон.

Нынешний Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) приурочен к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и проходит под лозунгом "Stand with Ukraine".

Первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. С тех пор мероприятие проходит ежегодно, в нем традиционно принимают участие президенты Украины и Израиля, члены парламентов и правительств, в частности Сената и Палаты представителей США.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина де-факто уже вступила в НАТО, и теперь будет делать все, чтобы это произошло и де-юре.

Напомним, ранее Джонсон призвал передать Украине все необходимое оружие. По мнению политика, Китай позволил Путину начать вторжение, потому что хотел увидеть, чем закончится развязанная Россией война. Если Кремль сможет победить, это пошлет Китаю сигнал, что он сможет силой решить вопрос Тайваня.

Также Джонсон утверждал, что успех РФ в агрессии против Украины мог бы привести и к другим войнам. Если бы Украина не остановила Путина в первые недели войны, произошла катастрофа, в которой "автократии пытались перекраивать границы силой и менять мироустройство".