Джонсон: если бы Украина не остановила Путина в первые недели войны, мир ждала бы катастрофа

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что оккупация Россией Украины стала бы трагедией и переломным моментом XXI века. Усилия Киева в первые недели полномасштабного вторжения путинских войск уберегли цивилизованный мир от катастрофы.

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Если бы планы российского диктатора Путина свершились, то произошла бы катастрофа, в которой "автократии пытались перекраивать границы силой и менять мироустройство". Об этом Джонсон сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в среду, 1 февраля.

По мнению экс-премьера Великобритании, в этом случае Москва прибегла бы к еще большим запугиваниям и угрозам в отношении каждого государства в регионе. Кроме того, это послало бы сигнал Китаю о "нежелании отстаивать свободу и демократию" в Китайском море и в любом другом месте.

Более того, каждый автократический режим в мире получил бы сигнал, что международные границы можно менять силой, и этого никто не будет останавливать, сказал Джонсон.

По мнению политика, в случае реализации планов оккупировать Украину Путин основал бы "мерзкое и ужасное полицейское государство". Он напомнил, что российские оккупанты продолжают зверствовать на временно захваченных ими территориях Украины. Также становится известно про ужасы, которые они оставляют после себя на деоккупированных территориях.

В этой связи политик напомнил о систематических убийствах, пытках, изнасилованиях, внесудебных задержаниях, депортациях населения, включая детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джонсон заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следит за войной РФ против Украины, ведь у него есть собственные цели. У Пекина есть планы на Тайвань.

Ранее Джонсон призвал западных союзников Украины предоставить все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Запад не должен бояться ядерной риторики кремлевского диктатора Владимира Путина.

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