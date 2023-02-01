Китай хотел увидеть, чем закончится война Путина, у него есть собственные цели: Джонсон призвал передать Украине все необходимое оружие

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следит за войной РФ против Украины, ведь у него есть собственные цели. У Пекина есть планы на Тайвань.

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Об этом Джонсон сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, действия российского диктатора Владимира Путина по захвату украинских территорий для Си Цзиньпина являются возможностью увидеть, как бы похожий сценарий развивался для Китая.

"Есть очень веская причина, по которой Пекин решил дать зеленый свет этой ужасной операции или согласиться с ней: они хотели посмотреть, как она пойдет, потому что китайцы имеют свои собственные цели", – говорит Джонсон.

Он отметил, что успех Путина в войне против Украины пришлет Китаю соответствующий сигнал о том, что он сможет его повторить уже против Тайваня.

"Мы хотим, чтобы это произошло? Абсолютно и решительно нет. Поэтому мы должны противостоять Путину сейчас", – подчеркнул британский политик.

В этой связи Джонсон призвал предоставить Украине больше оружия, чтобы она могла эффективнее давать отпор российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Джонсон призвал западных союзников Украины предоставить все необходимое оружие для борьбы с российскими оккупантами. По его словам, Запад не должен бояться ядерной риторики кремлевского диктатора Владимира Путина.

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