Россия планирует вдвое увеличить численность своих ЧВК в Африке – Служба внешней разведки

Москва наращивает военную активность на африканском континенте, планируя масштабное увеличение количества своих наемников. Российские частные военные компании могут удвоить свое присутствие в регионе уже в ближайшее время.

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Об этом в интервью Укринформу заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По его словам, так называемый "Африканский корпус" России сейчас насчитывает около 12 тысяч боевиков.

"Сейчас у них Африканский корпус – это 12 тыс. человек. В планах россиян увеличить его вдвое – до 24 тыс. А это уже небольшая армия", – отметил Иващенко.

Он подчеркнул, что Москва использует Африку как источник сырья и средство для расширения геополитического влияния.

"Еще во времена Пригожина российские ЧВК получили доступ к добыче золота, редкоземельных и таловых руд, а также других стратегических ресурсов. Речь идет о Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо. Кроме контроля над недрами, Россия пытается удержать у власти лояльные к ней режимы", – пояснил руководитель СВР.

Кроме того, Иващенко сообщил о присутствии белорусских военных в Ливии. По его информации, около сотни военнослужащих из Беларуси охраняют авиабазы в районах Тобрука и Эль-Байды. Также зафиксированы поставки белорусского военного оборудования, в частности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военная разведка Великобритании заявила, что большую часть времени ЧВК "Вагнер" сосредоточена в основном в странах Африки, также она продолжает дислоцироваться в Республике Беларусь.

Напомним, что, по заявлениям Telegram-канала, связанного с ЧВК Евгения Пригожина, на сегодня "вагнеровцы" якобы не участвуют в войне РФ против Украины. Представители группировки утверждают, что их подразделения сейчас действуют только в Африке и Беларуси.

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