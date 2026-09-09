"Некоторые контакты имеются": у Путина сделали очередное циничное заявление о трехсторонних переговорах с Украиной и США

В Кремле заявили о возможном возобновлении трехсторонних переговоров по войне в Украине с участием России, США и Украины. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков утверждает, что контакты с украинской стороной якобы продолжаются.

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По его словам, переговорный процесс может вернуться к трехстороннему формату. Об этом Ушаков заявил в интервью российским пропагандистам.

В Кремле говорят о возобновлении переговоров

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва контакты с Киевом, Ушаков заявил, что определенная коммуникация якобы сохраняется.

"Некие контакты есть, но сейчас речь идет о возобновлении переговорного процесса с Украиной, который ранее имел место. И это мы обсуждали также с американскими коллегами, поэтому, возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате", – сказал представитель Кремля.

Таким образом, в Москве допускают возобновление переговоров с участием России, Украины и США, однако конкретных договоренностей о дате или формате встречи Ушаков не назвал.

Напомним, в Кремле вновь рассказали о якобы горячем желании России закончить войну против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы стремится к мирному урегулированию и надеется на возобновление переговоров в формате Украина – Россия – США.

Как сообщал OBOZ.UA, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по вопросам безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

По словам Виткоффа, США стремятся к дипломатическому завершению войны в Украине и ожидают скорого объявления о начале трехсторонних переговоров. Американская делегация привезла в украинскую столицу важные идеи, которые ранее обсудила во время визита в Москву.

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